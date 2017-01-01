Итоги 30 июля: Интервью Порошенко, Богдан VS Кличко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Порошенко дал большое интервью; Богдан озвучил претензии к Кличко. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина отозвала посла при Совете Европы

Министерство иностранных дел Украины до конца лета отозвало посла в Совете Европы Дмитрия Кулебу. “Речь была о том, что до летней паузы наш посол туда не возвращается“, - сообщил глава МИД Павел Климкин.

По его словам, отзыв посла был демаршем Киева в связи с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Порошенко дал большое интервью

Бывший глава государства Петр Порошенко дал первое большое интервью после президентских и парламентских выборов, в результате которых он потерял власть. Украинской правде пятый президент рассказал о своем видении причин поражения на выборах, уголовных делах против него и политическом будущем его партии.

Порошенко заявил, что, если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет прятаться, поскольку это будет “большой подарок“ президенту России Владимиру Путину.

Суд арестовал задержанный российский танкер

Украинский суд арестовал российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу в Керченском проливе.

“По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали“, - сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Консульство России в Одессе направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием прояснить сложившееся положение с арестом танкера.

Порошенко уже стал фигурантом 11 уголовных дел

Государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует бывший президент Петра Порошенко. Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба. “Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает“, - сказал он.

Богдан обвинил Кличко в связях со “смотрящими“ Киева

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует ситуацию в городе и вынужден договариваться со “смотрящими“. По его словам, Кличко потерял контроль над ситуацией в городе за последние пять лет.

На высказывания Богдана отреагировал сам киевский градоначальник. “Пресс-конференция руководителя Офиса президента Андрея Богдана напоминала “байки из склепа“ - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше“, - заявил столичный мэр.

ЦИК признала избранными более 80 нардепов

Центральная избирательная комиссия признала избранными 84 народных депутатов по результатам досрочных парламентских выборов.

На заседании ЦИК 30 июля на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий установлены результаты голосования в 49 мажоритарных округах.