На Волыни военнослужащая убила новорожденную дочь
Военнослужащую женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка.
Об этом сообщает прокуратура Волынской области.
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Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка (уголовное преступление, предусмотренное ст. 117 УК Украины).
Вечером 29 июля медики сообщили правоохранителям об обращении в больницу роженицы с кровотечением, но без ребенка.
Впоследствии, 30 июля, недалеко от места проживания женщины, в городе Устилуг, было обнаружено закопанное тело новорожденной девочки, замотанное в полиэтилен и ткань.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. В производстве проводится ряд экспертиз.
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“Учитывая то, что женщина является военнослужащим, досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований“, - отметили в прокуратуре.
За умышленное убийство матерью ребенка во время или сразу после родов в соответствии с Уголовным кодексом Украины наказывают лишением свободы до 5 лет.
Как сообщалось 26 июля, под Кропивницким простились с 16-летней Дианой Хриненко, убийцу еще ищут.
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