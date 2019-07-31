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На Волыни военнослужащая убила новорожденную дочь

Комментариев: 3
Тело младенца, замотанное в полиэтилен и ткань, обнаружили закопанным рядом с домом горе-матери.
Убийце грозит до 5 лет тюрьмы
Убийце грозит до 5 лет тюрьмы
depositphotos.com (иллюстративное фото)

Военнослужащую женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщает прокуратура Волынской области.

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Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка (уголовное преступление, предусмотренное ст. 117 УК Украины).

Вечером 29 июля медики сообщили правоохранителям об обращении в больницу роженицы с кровотечением, но без ребенка.

Впоследствии, 30 июля, недалеко от места проживания женщины, в городе Устилуг, было обнаружено закопанное тело новорожденной девочки, замотанное в полиэтилен и ткань.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. В производстве проводится ряд экспертиз.

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“Учитывая то, что женщина является военнослужащим, досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований“, - отметили в прокуратуре.

За умышленное убийство матерью ребенка во время или сразу после родов в соответствии с Уголовным кодексом Украины наказывают лишением свободы до 5 лет.

Как сообщалось 26 июля, под Кропивницким простились с 16-летней Дианой Хриненко, убийцу еще ищут.

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Теги: младенец, мать, убийство, Волынь
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Комментариев (3)
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Vladimirovich198    31.07.2019, 09:51
Оценка:  +1
Vladimirovich198
5 лет это несказанно мало за убийство ребенка. На кол тварь посадить.
VSHIVANKA    31.07.2019, 09:55
Оценка:  0
VSHIVANKA
А ВДРУГ ЭТО АКТИВИСТКА И ПАТРИОТКА , А ЕЕ РЕБЕНОК СКАЗАЛ " МАМА ", А НЕ " МАМО "?!
ТОГДА ЕЕ НУЖНО НАГРАДИТЬ И ВЗЯТЬ В ДЕПУТАТЫ....
СУГС !!!
Via_dolorosa    31.07.2019, 09:58
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Я думаю её лучше отправить на передовую снайпером мочить наёмников путена на Донбассе.
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