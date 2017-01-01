ООС: Противник снова нарушил "хлебное" перемирие

Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных возле Песков и Луганского. Потерь среди бойцов нет.

Сепаратисты на Донбассе снова нарушили режим перемирия facebook.com/pressjfo.news

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Сепаратисты во вторник, 30 июля, в очередной раз нарушили запрет на использование любого оружия, обстреляв украинские позиции из гранатометов, потерь среди военных нет.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганского из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ вблизи Песков из подствольного гранатомета.

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Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Напомним, на Донбассе обстреляли пункт пропуска. Сепаратисты обстреляли КПВВ Марьинка из крупнокалиберного пулемета, сообщают в штабе ООС. При этом обстрел боевых позиций ВСУ не был зафиксирован.

Как сообщалось, 24 июля масштабные командно-штабные учения начались на севере и востоке Украины.