Судья и чиновники лишили инвестора имущества на 22 млн грн - СМИ

Компания Иновейшн груп пострадала от действий судьи Хозяйственного суда города Киева Анны Яковенко, арбитражного управляющего Натальи Тищенко и государственного регистратора Оксаны Пономаренко, которые переоформили дорогостоящий объект недвижимости в столице на другое юрлицо. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает КП в Украине.

По информации издания, в 2015 году ООО Иновейшн Груп купило у компании Базис-Авто помещение по улице Закревского, 22, в Киеве, которое впоследствии должно было стать автосалоном с СТО. Для введения его в эксплуатацию покупателю понадобилось не менее года, а также инвестиции практически в размере стоимости самого объекта.

"Через год после покупки и дооснащения объекта его продавец Базис-Авто неожиданно был объявлен банкротом. Инициатором выступила компания Европа-Авто (СМИ связывают ее с Геннадием Розумеем) с долговыми требованиями в 660 тысяч гривен. Она обратилась с заявлением в суд о признании договора купли-продажи между Иновейшн Груп и Базис-Авто недействительным. Таким образом, пытаясь вернуть помещение первоначальному собственнику для дальнейшей его реализации по "бросовой" цене", - пишет КП в Украине.

Несмотря на предоставленные в Хозяйственный суд города Киева документы, подтверждающие законность сделки, проведение полной оплаты стоимости объекта, а также результаты его оценки, судья Яковенко безосновательно, по мнению Иновейшн Груп, признала договор купли-продажи недействительным.

"Позже госрегистратор Оксана Пономаренко на основании одного лишь заявления арбитражного управляющего Натальи Тищенко провела перерегистрацию спорного объекта с Иновейшн Груп обратно на Базис-Авто. И это вопреки тому, что на здание наложено три запрета на отчуждение: государственной фискальной службой, судебный арест в деле о банкротстве, а также арест в уголовном производстве", - пишет издание.

По мнению пострадавшей стороны, в данном случае имеет место стандартная схема незаконного захвата имущества, которая реализуется связкой судья-ликвидатор-регистратор. В случае с Иновейшн Груп она сопровождается неофициальным требованием выплаты в размере один миллион долларов для подписания мирового соглашения в судебном споре за объект недвижимости. Хотя сумма долговых требований составляет всего 660 тысяч гривен.

КП в Украине пишет, что на 14 августа назначено заседание Кассационного хозяйственного суда, на котором состоится очередной этап рассмотрения спора за дорогостоящее здание в столице.