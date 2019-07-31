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"Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны!": На стене горсовета Херсона появился мурал

Комментариев: 4
Ранее ГПУ остановила следствие по делу Гандзюк.
Прошел год со дня нападения на Катю Гандзюк
Прошел год со дня нападения на Катю Гандзюк
facebook.com/Хто замовив Катю Гандзюк?

На стене Херсонского горсовета появился мурал - надпись “Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані“.

Об этом сообщает в Facebook общественная инициатива “Кто заказал Катю Гандзюк?“.

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Активисты опубликовали соответствующее фото, которое сопроводили таким текстом: “Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем“.

Как сообщалось 31 июля, Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт по подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве Гандзюк Алексей Левин заочно арестован. Перед этим в суд направили обвинительные акты на пятерых подозреваемых.

Ранее Генеральная прокуратура остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина.

25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

Напомним, чиновник Херсонского городского совета и активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 року спустя три месяца после того, как ее облили серной кислотой в Херсоне. 

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Теги: убийство Кати Гандзюк, Херсон, мурал
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Комментариев (4)
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Ганс_мг42    31.07.2019, 11:16
Оценка:  +1
Ганс_мг42
да да, как и гангадзе, шеремета, погибших ментов на майдане..... Ждите! не одно преступление которое было на контроле наших презиков не доведено до результата!
Хулиганка*    31.07.2019, 10:53
Оценка:  +2
Хулиганка*
так убийцы же вытыраны АТО - "анижедети", разве их можно наказать?
VSHIVANKA    31.07.2019, 10:50
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А КОГДА БУДУТ НАКАЗАНЫ УБИЙЦЫ МИЛИЦИОНЕРОВ В МАРИУПОЛЕ, ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССЫ , БУЗИНЫ , ШЕРЕМЕТА ?
Peyot    31.07.2019, 10:46
Оценка:  -1
Peyot
Авакав своих не посидат!
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