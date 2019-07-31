"Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны!": На стене горсовета Херсона появился мурал

Ранее ГПУ остановила следствие по делу Гандзюк.

Прошел год со дня нападения на Катю Гандзюк facebook.com/Хто замовив Катю Гандзюк?

На стене Херсонского горсовета появился мурал - надпись “Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані“.

Об этом сообщает в Facebook общественная инициатива “Кто заказал Катю Гандзюк?“.

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Активисты опубликовали соответствующее фото, которое сопроводили таким текстом: “Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем“.

Как сообщалось 31 июля, Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт по подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому.

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве Гандзюк Алексей Левин заочно арестован. Перед этим в суд направили обвинительные акты на пятерых подозреваемых.

Ранее Генеральная прокуратура остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина.

25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

Напомним, чиновник Херсонского городского совета и активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 року спустя три месяца после того, как ее облили серной кислотой в Херсоне.

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