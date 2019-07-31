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Политзаключенных перевезли из РФ в Крым для опознания тайным свидетелем

Комментариев: 2
Иззет Абдуллаев, Сейтвелиев Сейтабдиев, Аким Бекиров, Алим Каримов и Асан Яник пробудут в следственном изоляторе до конца недели.
Политзаключенных перевезли, не предупредив адвокатов
Политзаключенных перевезли, не предупредив адвокатов
facebook.com/crimeansolidarity/

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Пятерых фигурантов второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир“ этапировали из России в СИЗО №1 Симферополя для опознания тайным свидетелем. Об этом рассказал адвокат Маммет Мамбетов, передает “Радио Свобода“

Иззет Абдуллаев, Сейтвелиев Сейтабдиев, Аким Бекиров, Алим Каримов и Асан Яник пробудут в следственном изоляторе как минимум до конца недели.

“Еще 23 июля во время судебного заседания по видеосвязи Иззет мне сообщил, что его этапируют из СИЗО в Шахтах в СИЗО Ростова“, - отметил он.

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“Через пару дней после этого руководитель следственной группы ФСБ, которая занимается этим делом, сообщил мне, что Иззета и еще четырех фигурантов данного дела доставили из СИЗО Ростова в СИЗО Симферополя для проведения следственных действий“, - рассказал Мамбетов.

На следственных действиях происходило опознание пятерых обвиняемых засекреченным свидетелем.

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“Следственные действия будут продолжаться минимум до конца недели. На днях у нас будет продолжение ареста. Оно, вероятно, состоится в Крыму. После этого их этапируют обратно в СИЗО, где они ранее находились“, - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский посетил админграницу с Крымом впервые с избрания.

 

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Теги: крымские татары, политзаключенные, РФ, украинцы, Крым
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    31.07.2019, 10:53
Оценка:  +5
Хулиганка*
кому интересна эта татарва?
VSHIVANKA    31.07.2019, 10:48
Оценка:  +5
VSHIVANKA
КАК МОЖНО ИЗ РОССИИ ПЕРЕВЕЗТИ В РОССИЮ ?!
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.....
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