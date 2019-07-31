СБУ разоблачила экс-сотрудника МВД, ставшего агентом ФСБ РФ

Предатель шпионил в Запорожской области и ездил к ФСБ-шникам в Крым.

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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины уличили бывшего сотрудника Министерства внутренних дел в разведывательной деятельности во вред государственной безопасности нашей страны по заданию ФСБ Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Оперативники выяснили, что житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь на временно оккупированной территории АР Крым, был завербован сотрудником ФСБ РФ“, - говорится в сообщении.

По заданию “куратора“ агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье. Полученную информацию он передавал представителю иностранной спецслужбы при выезде во временно оккупированный Крым под предлогом якобы решения семейных вопросов.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

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Также СБУ напоминает, что согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он при исполнении преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними.

Как сообщалось 30 июля, на свободу по “закону Савченко“ выпустили соратника Гиркина, причастного к сбитиб боинга МН17, в частности, помогавшего перевезти “Бук“.

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