Советы нардепам от Супрун: Не голодайте дольше 2 дней и вакцинируйтесь перед драками

Парламентариям рекомендуется: мыть руки, свести потребление алкоголя к минимуму, соблюдать правила дорожного движения, отказаться от каблуков и беречь горло.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько советов относительно здоровья новоиспеченным народным депутатам девятого созыва Верховной Рады Украины.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

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“Вскоре депутаты и депутатки 9-го созыва Верховной Рады Украины примут присягу и начнут богатую на стресс работу. Мы проанализировали возможные риски для здоровья и собрали советы, как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями (будь то процесс голосования за бюджет, или общение с детективами НАБУ)“, - написала Супрун.

“Первая порция советов касается собственного здоровья, ведь это - прежде всего личная ответственность:

▪️ Питайтесь сбалансировано. Рацион должен быть построен на минимально обработанной растительной пищи, крупах, цельнозерновом хлебе, маслах и различных источниках белка. Зато ежедневное употребление красного или процесованого мяса увеличивает риск рака.

▪️ Если вы захотите объявить голодовку протеста, не держите ее дольше, чем 2 суток. В рамках этого периода голодать полезно.

▪️ Мойте руки. Здороваться за руку нужно учитывая этикет и полезно, учитывая дружеские отношения. Но помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка. Мыть руки нужно каждый раз после туалета, после прихода на работу, перед едой. Инструкция здесь: http://bit.ly/2Yt8aTC

▪️ Регулярно посещайте семейного врача. Семейный врач поможет следить за давлением, распознает преддиабетического состояние, направит на прививку, даст электронный рецепт для бесплатного получения препаратов по программе “Доступные лекарства“. Инструкция как выбрать своего врача здесь.

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▪️ Вакцинируйтесь. С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей - это наилучшая ситуация для распространения вируса. Вы можете сделать также прививки от гемофильной инфекции типа В. Каждые десять лет, начиная с 18 следует делать прививки от столбняка и дифтерии. Они в амбулаториях, и бесплатные.

Люди, занимающиеся контактными видами спорта и медицинские работники должны делать прививки от гепатита В. Драки возле трибуны относятся к категории “контактные виды спорта“. Вакцинироваться следует и перед поездками в экзотические страны.

▪️ Гуляйте, но не прогуливает заседания. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк, а не стойте или снова сидите.

▪️ Откажитесь от курения. Это зависимость от вещества, без которого мозг находится в состоянии упадка, рассеянности и тревожности. Именно курение является причиной того, что без сигареты плохо. Кроме этого, курение повышает общую преждевременную смертность, смертность от 17 видов рака, способствует развитию атеросклероза, целлюлита, старению кожи и болезни периферических сосудов.

▪️ Сведите потребление алкоголя к минимуму, а лучше откажитесь вообще. Безопасной дозы алкоголя не существует. Болезни, связанные с алкоголем, являются одной из ведущих причин смертности в Украине.

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Алкоголь не улучшает пищеварение, зато увеличивает вероятность рака, деменции, заболеваний печени, вызывает тревожность, нарушения сна и обезвоживание. Из-за алкоголя растут агрессия и шанс попасть в аварию. Никогда не садитесь за руль, если выпили.

▪️ Соблюдайте правила дорожного движения. Из отеля “Киев“ можно безопасно и быстро добраться до рабочего места. В других случаях придется либо пользоваться общественным транспортом, или автомобилем. В автомобиле следует быть пристегнуты даже на заднем сиденье, не отвлекаться по телефону и соблюдать правила дорожного движения.

▪️ “Нет“ каблукам. Если протокол не требует определенного типа обуви, то депутатки имеют право ходить в любой. Высокие каблуки увеличивают риск травм ног, ослабление сухожилий, деформируют стопу, а тесная неудобная обувь вредит кровообращению и работоспособности.

▪️ Берегите горло. Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания, нахождение собственного голоса, несколько ниже, чем вы привыкли говорить. В случае дисфонии (срыва голосовых связок) важно не срываться на шепот и крики, избегать алкоголя и кофеина, и пить достаточно воды или чая. . А еще можно есть мороженое, когда болит горло.

Попутно напомним советы как готовиться к публичным выступлениям:

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▪️ Уважайте друг друга. Не допускайте буллинга, агрессии и домагательств. Они являются угрозами, которые на рабочем месте создают токсическую атмосферу. Это отражается, в конечном итоге, на психическом и физическом состоянии работников, и моделях поведения, принятых в обществе.

▪️ Работайте в соответствии со своими биоритмами. Работа ночью над законопроектами или изучением законодательной базы - вещь нужная, но вредна для здоровья. Хронический недостаток сна приводит к развитию тревожности, сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивает вероятность развития опухолей. Работайте настойчиво в свое рабочее время

▪️ Улучшайте память без ноотропов. Изучить множество законов и решений суда, которые отменяют - большая задача, особенно для новых лиц в политике. Лучше память стимулируют такие вещи: делать что-то одно, а не переключаться на многие задачи, изучить материал и его применить, хотя бы рассказать кому-то, строить ассоциации, делать записи от руки, рисовать модели (а не выдумывать схемы), хорошо спать и полноценно питаться.

Нехватка витамина В1, например, будет мешать развитию нейронных сетей. Важно также регулярно тренироваться и голодать, ведь это стимулирует образование нейротрофина BDNF.

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▪️ Не откладывайте дела на потом. Не только потому, что работа созыва может быть досрочно прекращено, а потому, что прокрастинация является одним из путей развития сердечно-сосудистых и ментальных болезней. Ведь человек постоянно испытывает стресс и чувство, что что-то теряется, а стресс отражается в теле.

▪️ Не делайте несколько дел одновременно. Например, ведение бизнеса, развитие страницы в Instagram, и работа над законопроектами одновременно будут подрывать ваше здоровье, и мешать здоровому сну и физической активности. Мозг лучше делает что-то одно в определенный промежуток времени.

▪️ Не сгорите на работе. Выгорание - это состояние хронического стресса и разочарования, когда много работы не приводит к должным результатам, вознаграждению, признанию или изменениям. Оно проявляется психически и физически и увеличивает риск хронических болезней и депрессии, а также циничного отношения к работе. Не надо так“, - посоветовала и.о. министра здравоохранения новоиспеченным слугам народа.

Как сообщалось, 26 июля, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уже далвала несколько советов новоизбранным народным депутатам, которые в будущем будут работать в парламентском комитете по вопросам здравоохранения.

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