В Украине снова на ходу загорелась электричка

Василина Думан

Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Ранее мы сообщали о том, что электричка загорелась под Днепром. Произошел обрыв контактного провода. Пассажиры поезда доставлены к местам назначения подменным подвижным составом.

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