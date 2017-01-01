В Украине снова на ходу загорелась электричка
В Винницкой области неподалеку от Жмеринки на ходу загорелся локомотив пригородной электрички. Фото пожара опубликовала в соцсети пассажирка другого поезда Василина Думан.
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На фото видно, что кабина машиниста полностью охвачена пламенем, сам машинист или другой сотрудник Укрзализныци стоит на откосе рядом с локомотивом.
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Ранее мы сообщали о том, что электричка загорелась под Днепром. Произошел обрыв контактного провода. Пассажиры поезда доставлены к местам назначения подменным подвижным составом.
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