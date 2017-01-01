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В Украине снова на ходу загорелась электричка

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Неподалеку от Жмеринки на ходу загорелся локомотив пригородной электрички. Информации о пострадавших на данный момент нет.
В Винницкой области на ходу загорелся локомотив пригородной электрички
В Винницкой области на ходу загорелся локомотив пригородной электрички
Василина Думан

В Винницкой области неподалеку от Жмеринки на ходу загорелся локомотив пригородной электрички. Фото пожара опубликовала в соцсети пассажирка другого поезда Василина Думан.

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На фото видно, что кабина машиниста полностью охвачена пламенем, сам машинист или другой сотрудник Укрзализныци стоит на откосе рядом с локомотивом.

 Василина Думан
Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Ранее мы сообщали о том, что электричка загорелась под Днепром. Произошел обрыв контактного провода. Пассажиры поезда доставлены к местам назначения подменным подвижным составом.

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Теги: Поезд, пожар, электричка, Локомотив, Винницкая область
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