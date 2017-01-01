Синоптики дали прогноз погоды на август

Начало следующего месяца отличится похолоданием.

В начале нового месяца ожидается снижение температуры воздуха. В четверг в течение дня в Украине предполагается + 22 + 26 градусов, в Черниговской, Харьковской и Сумской + 17 + 22 градуса, только на юге и на Закарпатье - теплее, + 25 + 29 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Дождей 1 августа почти не будет, немного в Карпатах и ​​вокруг и также увеличится облачность с влажностью на севере Украины. И все. Много солнца.

В Киеве август начнется свежей погодой: в столице завтра предполагается + 20 + 22 градуса, могут набегать облака, дождь будет чередоваться с солнцем.

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Сегодняшний порывистый ветер завтра утихнет, в дальнейшем незначительное потепление, до +25 градусов будет чередоваться с небольшими похолоданиями до +22 градусов.

Ранее сообщалось, что масштабный лесной пожар произошел в Херсонской области. Горела низовая хвоя, но причина возгорания пока неизвестна. Площадь пожара составила 1,2 гектара.

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