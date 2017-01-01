В Одессе уничтожат контрабандные сигареты на 20 млн. гривен

766 270 пачек сигарет были ввезены в Украину по поддельным документам.

В Одессе происходит уничтожение незаконно ввезенной в Украину партии сигарет стоимостью 20 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

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На одном из специализированных предприятий Одесской области происходит уничтожение 766 тыс. 270 пачек сигарет, которые были ввезены в Украину по поддельным документам. Эта партия сигарет, приблизительной стоимостью 20 миллионов гривен, была задержана сотрудниками налоговой милиции в феврале текущего года в зоне деятельности Одесской таможни ГФС.

“В частности, была получена информация от британских коллег о том, что через Украину могут нелегально перевозить крупную партию сигарет. Когда проанализировали маршрут доставки — а везли сигареты из Объединенных Эмиратов в Республику Узбекистан — он вызвал подозрение своей нелогичностью”, — указано в сообщении.

Проверка и обращения в компетентные органы Республики Узбекистан, показали, что фирма, указанная получателем, не имеет отношения к этой внешнеэкономической операции.

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Партия сигарет по решению суда была конфискована. Также, в соответствии с требованиями законодательства Украины, получено решение суда об уничтожении данной партии сигарет.

Ее уничтожение происходит с привлечением представителей Украинской ассоциации производителей табачных изделий “Укртютюн”, Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, Главного управления Государственного казначейства в Одесской области, Одесской таможни ГФС и отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГУ ГФС в Одесской области.

Как сообщалось 16 июля, СБУ изъяла в Одессе контрабандного текстиля на 200 млн грн.

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