Радуцкий советует Супрун "почитать про расы" и намекает на посадки осенью

Советник президента подчеркнул, что литература о генетике и расовых различиях в восприятии лекарств существует.

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Советник президента Михаил Радуцкий намекает, что осенью Уляну Супрун может ждать и тюрьма. Он эмоционально высказался в Facebook после поста и.о. министра о его словах.

В частности, Супрун возмутила фраза про "генетические различия течения тех или иных болезней у представителей разных рас" от советника президента.

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"Хочу порекомендовать госпожа Ульяне следить за научными разработками и трудами мировых и национальных ученых, а не только по своей страницей в социальной сети. Вопрос рас, генетики и т.д. в медицине - давно исследован вопрос в мировой медицинской науке", - говорит он.

"Профессиональные украинские врачи знают об этом, а госпожа Ульяна - нет. Поделюсь популярно написанными текстами, чтобы мадам имела возможность ознакомиться с ними и понять. Для профессиональной дискуссии я приглашаю ее сразу, как она и ее правительство уйдут в отставку", - написал он.

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Комментируя информацию о том, что МОЗ Украины не проводит закупки лекарств уже четвертый год, он и вовсе пригрозил: "Немного осталось до полного аудита деятельности министерства и закупок, которые, по мнению госпожи Ульяны, является "прозрачными", - отметил Радуцкий.

"Весна придет, сажать будем" - известный месседж. Однако знатоки говорят, что осенью тоже сажать можно", - намекнул он.

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"Госпожа Ульяна, думайте перед тем, как писать. Вчитывайтесь в слова и их смысл. Нас ждет новый рассвет, понятные цели, профессиональная команда, которая знает медицинскую науку и готова бороться за жизнь каждого украинца", - заверил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил Радуцкого своим новым советником.

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