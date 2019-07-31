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Стало известно, сколько бюджетных средств получат политические партии

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НАПК назвало шесть партий, которые получат госфинансирование в третьем квартале 2019 года.
Радикальная партия, Народный фронт и ЕС получат деньги
Радикальная партия, Народный фронт и ЕС получат деньги
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НАПК выделило средства шести политическим партиям на третий квартал 2019 года. Право на финансированием имеют все партии, которые на выборах-2014 года набрали больше 5% (прошли в Раду).

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Партии, которые получат бюджетные деньги:

  • “Народный фронт“ -36 млн гривен;
  • “Европейская солидарность“ (согласно решению ХИИ Внеочередного Съезда Партии “Партия“ Блок Петра Порошенко “Солидарность“ об изменении наименования партии) - 35 млн гривен;
  •  “Радикальная партия Олега Ляшко“ – 12, 23 млн гривен;
  • “ВО“ Батькивщина “- 9, 3 млн гривен;
  • “Объединение“ Самопомощь “- получит 32 млн гривен, из которых 14 млн гривен - при соблюдении гендерного принципа;
  • “Оппозиционный блок“ 30 млн грн (это средства за ІІ и ІІІ кварталы. Во ІІ квартале Оппоблок не получал бюджетных денег из-за необходимости прояснить обстоятельства, возникшие в результате взаимоисключающих требований представителей партии и рассмотрения судебного дела).

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После внеочередных парламентских выборов-2019 будут финансироваться все партии, которые прошли барьер в 2%.

Напомним, ранее в “ОПОРе“ заявили, что шесть кандидатов от “Слуги народа“ не попали в Раду из-за двойников.

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Теги: НАПК, партии, финансирование
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Комментариев (1)
Peyot    31.07.2019, 13:01
Оценка:  0
Peyot
вот так и манипулируют) выложили фотку негодяев которые получат деньги. и зелье дружно голосует за бениных клоунов которые получат в десятки раз больше чем эти трое вместе взятые! а виноват будет порошенко))))
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