В Одессе умер нацгвардеец, который выстрелил себе в голову

Боец выстрелил себе в голову из табельного оружия. Молодой мужчина скончался в реанимации.

Рядом с нацгвардейцем была обнаружена предсмертная записка Национальная гвардия Украины

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, который 29 июля был обнаружен в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы, умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

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20-летний солдат, госпитализированный после ранения в одесскую городскую больницу №10 (Малиновский район Одессы), ночью умер в реанимации.

"Вынуждены сообщить прискорбную новость - военнослужащий скончался сегодня ночью", - сообщили в объединении.

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По словам пресс-офицера объединения Владимира Белова, все материальные траты, связанные транспортировкой тела и захоронение погибшего, обеспечит Национальная гвардия Украины. Он также отметил, что каких-либо новых фактов в ходе служебного расследования ЧП пока не выявлено.

Ранее СМИ сообщили, что нацгвардеец в райсуде Одессы хотел застрелиться. Боец 1999 года рождения выстрелил себе в голову из табельного оружия, его госпитализировали в больницу.

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