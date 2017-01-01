СБУ допросит мэра Запорожья по делу о госизмене и подкупе избирателей
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Мэра Запорожья Владимира Буряка вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля по делу о государственной измене и подкуп избирателей.
Информацию об этом корреспонденту Радио Свобода подтвердили в пресс служба управления СБУ в Запорожской области.
В ведомстве также сообщили, что на допросы в качестве свидетелей по этому делу вызвали ряд местных политиков.
“Вызываем Буряка в качестве свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-то обстоятельства дела“, - сообщил пресофицер ведомства в Запорожье Сергей Левченко.
Имена всех лиц, приглашаемых в СБУ на допрос, пока не разглашают. Владимир Буряк вызов на допрос пока не комментировал.
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Между тем, кандидат в народные депутаты от “Батькивщины“ в 75-м округе Запорожье Виталий Рябцев, который ранее сообщал о подаче им заявления в СБУ по дестабилизирующих действий политических сил “Оппозиционный блок“ и “За жизнь“ в регионе, заявил в фейсбуке, что вместе с мэром Запорожья на допрос вызвали, в частности, заместителя городского головы Анатолия Пустоварова, депутата Запорожского облсовета Виктора Буска, директора комбината “Запорожсталь“ Ростислава Шурма.
Стоит отметить, 18 июля в СБУ сообщили о расследовании фактов подкупа избирателей в пользу кандидатов в народные депутаты в Запорожье, осуществлявшей группа лиц в интересах России.
Как сообщалось 30 июля, Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.
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