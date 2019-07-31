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"НАТО не уйдет из Украины": В разведке США предупредили Путина

Комментариев: 5
В США пока уверены, что РФ не решится на захват новых украинских земель, но конфликт вокруг Крыма останется замороженным.
НАТО не дает официальных гарантий Украине, но даст РФ захватить новые территории, заверили в США
НАТО не дает официальных гарантий Украине, но даст РФ захватить новые территории, заверили в США
УНИАН

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Президент России Владимир Путин вряд ли отважится на захват Северо-Крымского канала или новых территорий на востоке Украины, иначе столкнется с риском прямого столкновения с военными НАТО. Такое мнение в интервью Крым.Реалии высказал бывший сержант армии США и специалист по безопасности Ассоциации американского разведсообщества Эрик Тэллант.

“Я наблюдаю замороженный конфликт вокруг Крыма уже пять лет, и по моей личной оценке, здесь не ожидается какой-то радикальной эскалации. Путин вряд ли решится продвигаться вглубь Украины“, - отметил он.

“Во-первых, за эти годы украинская армия стала намного сильнее, а во-вторых, украинцы тесно взаимодействуют с военным персоналом США и других стран НАТО, особенно на востоке страны“, – сообщил Тэллант.

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По его словам, американские военные инструкторы работают непосредственно в Украине, в том числе в зоне, близкой к линии фронта.

Что касается аннексированного Крыма, по мнению эксперта, в ближайшем будущем он останется замороженным конфликтом, ситуация вокруг которого будет продолжать ухудшаться, особенно на фоне постоянных угроз, связанных с нехваткой питьевой воды в Крыму.

“Я допускаю, что Путин действительно может рассматривать Крым как удобное место для размещения тактического ядерного оружия, что провоцирует дополнительную нестабильность в регионе. Однако я крайне сомневаюсь, что он решится его использовать. Это – типичная тактика для шантажа и усиления своей позиции в переговорах, но не более того“, – подчеркнул Тэллант.

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Эрик Тэллант признает, что на данный момент НАТО не дает Украине формальных гарантий защиты в случае нового вторжения или возможной эскалации, но они не собираются покидать территорию Украины.

“Соединенные Штаты не хотят выглядеть агрессивной стороной, поэтому не предоставляют Украине формальных гарантий вмешательства. Однако представители армии США посещают Украину регулярно, и я должен сказать, что Запад очень серьезно относится к российско-украинскому конфликту“, - заверил он.

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“Говоря о Черном море, Румыния на данный момент является крупнейшей базой для американских и европейских войск в регионе. Не стоит забывать и о планах США провести модернизацию военно-морских баз Украины в Николаеве и Очакове, что, несомненно, принесет больше стабильности в Черноморский регион“, - считает Тэллант.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ перекрыла четверть моря ради учений, хотя у нее нет столько кораблей.

 

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Теги: РФ, НАТО, Путин, США, Румыния, Черное море, Крым, Донбасс
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Комментариев (5)
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alex-zol    31.07.2019, 14:41
Оценка:  0
alex-zol
высказал бывший сержант армии США

)))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))) авторитетненько))
iseamaster    31.07.2019, 14:36
Оценка:  +1
iseamaster
НАТО пусть уйдет из Косово. Твари двуличные.
Da-Gabon    31.07.2019, 13:32
Оценка:  +2
Da-Gabon
Целый сержант оказывается сказал! Любо! Любо! Перепечатать во всех изданиях!
ВАТА_FUCK    31.07.2019, 13:27
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Читайте надпись под фото! Даст - не даст?!
Uldrih    31.07.2019, 14:03
Оценка:  0
Uldrih
НАТО не дает официальных гарантий Украине, но даст РФ захватить новые территории, заверили в США
hatul_tov    31.07.2019, 13:16
Оценка:  -3
hatul_tov
чума на вас
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