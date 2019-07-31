"НАТО не уйдет из Украины": В разведке США предупредили Путина

В США пока уверены, что РФ не решится на захват новых украинских земель, но конфликт вокруг Крыма останется замороженным.

НАТО не дает официальных гарантий Украине, но даст РФ захватить новые территории, заверили в США УНИАН

Читай также: Зеленский и паспорта для “иностранных украинцев“: ожидает ли Украину референдум?

Президент России Владимир Путин вряд ли отважится на захват Северо-Крымского канала или новых территорий на востоке Украины, иначе столкнется с риском прямого столкновения с военными НАТО. Такое мнение в интервью Крым.Реалии высказал бывший сержант армии США и специалист по безопасности Ассоциации американского разведсообщества Эрик Тэллант.

“Я наблюдаю замороженный конфликт вокруг Крыма уже пять лет, и по моей личной оценке, здесь не ожидается какой-то радикальной эскалации. Путин вряд ли решится продвигаться вглубь Украины“, - отметил он.

“Во-первых, за эти годы украинская армия стала намного сильнее, а во-вторых, украинцы тесно взаимодействуют с военным персоналом США и других стран НАТО, особенно на востоке страны“, – сообщил Тэллант.

Читай также: “РФ не сможет ветировать процесс вступления Украины в НАТО“ - Столтенберг

По его словам, американские военные инструкторы работают непосредственно в Украине, в том числе в зоне, близкой к линии фронта.

Что касается аннексированного Крыма, по мнению эксперта, в ближайшем будущем он останется замороженным конфликтом, ситуация вокруг которого будет продолжать ухудшаться, особенно на фоне постоянных угроз, связанных с нехваткой питьевой воды в Крыму.

“Я допускаю, что Путин действительно может рассматривать Крым как удобное место для размещения тактического ядерного оружия, что провоцирует дополнительную нестабильность в регионе. Однако я крайне сомневаюсь, что он решится его использовать. Это – типичная тактика для шантажа и усиления своей позиции в переговорах, но не более того“, – подчеркнул Тэллант.

Читай также: СБУ задержала российский танкер, помогавший захвату украинских моряков и кораблей

Эрик Тэллант признает, что на данный момент НАТО не дает Украине формальных гарантий защиты в случае нового вторжения или возможной эскалации, но они не собираются покидать территорию Украины.

“Соединенные Штаты не хотят выглядеть агрессивной стороной, поэтому не предоставляют Украине формальных гарантий вмешательства. Однако представители армии США посещают Украину регулярно, и я должен сказать, что Запад очень серьезно относится к российско-украинскому конфликту“, - заверил он.

Читай также: Кризис через дорогу. Украина продолжает ссориться с соседями

“Говоря о Черном море, Румыния на данный момент является крупнейшей базой для американских и европейских войск в регионе. Не стоит забывать и о планах США провести модернизацию военно-морских баз Украины в Николаеве и Очакове, что, несомненно, принесет больше стабильности в Черноморский регион“, - считает Тэллант.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ перекрыла четверть моря ради учений, хотя у нее нет столько кораблей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.