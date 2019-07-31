Над Винницей пролетела группа военной авиации

Вертолет и военные самолеты летели на низкой высоте над центром города. В командовании ВВС пояснили перелет обычной подготовкой пилотов.

Военный вертолет, а за ним группа военных самолетов пролетела на низкой высоте над центром Винницы в среду, 31 июля. Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на очевидцев.

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Винничане заметили в районе 11 часов дня вертолет, похожий на Ми-8, вскоре после которого пролетели два военных транспортных самолета (похожие на Ан-26).

Позже пронеслись два истребителя Су.

При этом вся авиация летела на достаточно низкой высоте, грохоча на весь город.

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В комментарии местному изданию Vежа в пресс-центре командования ВВС Украины сообщили, что это была обычная плановая летная подготовка пилотов.

Это обычные плановые учения, которые проводятся для повышения летной квалификации военнослужащих, - пояснили в пресс-центре ВС ВСУ и добавили, что ничего экстраординарного не происходит

Как сообщалось 30 мая, были опубликованы фото военных, погибших при крушении Ми-8.

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