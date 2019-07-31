Лукашенко и Зеленский переговорили и собрались в гости друг к другу

Зеленский подробно рассказал президенту Беларуси о ситуации в Донбассе.

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Сегодня состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.

“Александр Лукашенко поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе“, - отметил он.

“Владимир Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире“, - отмечается в сообщении.

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Александр Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран.

“Кроме того, Владимир Зеленский подробно рассказал президенту Беларуси о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта“, - отметила пресс-служба.

Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе.

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“В финале разговора Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял“, - отметила пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил чиновникам тюрьмой за падеж скота.

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