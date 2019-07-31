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"Госбанки продать, мораторий на землю снять": Что еще предлагают в Слуге народа

Комментариев: 9
Замглавы Офиса президента Алексей Гончарук заявил о планах команды Зеленского.
Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук
Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук
facebook.com/aleksey.goncharuk

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук заявил о планах команды президента Владимира Зеленского на государственные банки и приватизацию в стране в целом.

Об этом Гончарук сообщил в интервью Bloomberg.

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По мнению Гончарука, продажа государственных банков будет способствовать притоку инвестиций, поэтому их нужно продать.

“Банки должны быть проданы в первую очередь. Я бы хотел, чтобы в Украину пришли десять больших системных банков“, - отметил Гончарук.

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По словам замглавы ОП, также частично могут быть приватизированы Укрзализныця и Укрпочта. Дополнительно в команде ЗЕ считают, что необходимо продолжить сотрудничество с МВФ.

МВФ является нашим стратегическим партнером. Мы определенно стремимся получить еще одну программу – заявил Гончарук

Также в команде президента хотят решить вопрос с мораторием на продажу сельскохозяйственных земель.

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“Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации, продаже сельскохозяйственных земель, когда мы привлечем несколько крупных компаний к добыче природных ресурсов, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила поменялись“, - заключил он.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский издал указ о развитии региона Карпат. Президент поручил разработать госпрограмму развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы. 

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Теги: Алексей Гончарук, Земля, приватизация, госбанки
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Комментариев (9)
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Peyot    31.07.2019, 14:20
Оценка:  0
Peyot
И Кому же интересно он будут продавтаь гос банк ПРИВАТ? ))) А еще инетресней по какой цене?
ВАТА_FUCK    31.07.2019, 14:01
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Проблема не в возможной продаже сельхоз земель. И не в продаже ее иностранцам, а в том что эти земли могут после продажи простаивать или перестать быть сельскохозяйственными! Хозяин сможет делать с землей что захочет! Истощить, вывезти чернозём, использовать под строительство...
ВАТА_FUCK    31.07.2019, 14:05
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
И самое главное никакой гарантии что земля будет обрабатываться и давать работу населению, а прибыль не выведется из страны!
ВосставшийИзБана    31.07.2019, 13:47
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
“Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации, продаже сельскохозяйственных земель, когда мы привлечем несколько крупных компаний к добыче природных ресурсов..."

Я не понял, что они собрались добывать на сельхозугодиях?
ВАТА_FUCK    31.07.2019, 13:55
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Основной ресурс, - БАБЛО!
i-Kovalsky    31.07.2019, 13:44
Оценка:  -1
i-Kovalsky
они много фигни предлагают, но приватизация гос. собственности вроде банков и отмена моратория на продажу земли - это однозначно вещи нелишние.
ВосставшийИзБана    31.07.2019, 13:46
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Абсолютно лишние.
ВосставшийИзБана    31.07.2019, 13:42
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А когда ВР расстреливать будет?
ВАТА_FUCK    31.07.2019, 13:41
Оценка:  +4
ВАТА_FUCK
Все продать, деньги поделить Так короче.
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