"Госбанки продать, мораторий на землю снять": Что еще предлагают в Слуге народа

Замглавы Офиса президента Алексей Гончарук заявил о планах команды Зеленского.

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук заявил о планах команды президента Владимира Зеленского на государственные банки и приватизацию в стране в целом.

Об этом Гончарук сообщил в интервью Bloomberg.

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По мнению Гончарука, продажа государственных банков будет способствовать притоку инвестиций, поэтому их нужно продать.

“Банки должны быть проданы в первую очередь. Я бы хотел, чтобы в Украину пришли десять больших системных банков“, - отметил Гончарук.

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По словам замглавы ОП, также частично могут быть приватизированы Укрзализныця и Укрпочта. Дополнительно в команде ЗЕ считают, что необходимо продолжить сотрудничество с МВФ.

МВФ является нашим стратегическим партнером. Мы определенно стремимся получить еще одну программу – заявил Гончарук

Также в команде президента хотят решить вопрос с мораторием на продажу сельскохозяйственных земель.

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“Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации, продаже сельскохозяйственных земель, когда мы привлечем несколько крупных компаний к добыче природных ресурсов, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила поменялись“, - заключил он.