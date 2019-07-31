Под Херсоном налетчики на глазах у ребенка пытали семью бизнесменов утюгом

Злоумышленники ночью отжали в доме предпринимателей металлопластиковое окно и забрались внутрь. Связали хозяев и начали пытать на глазах у ребенка.

В городе Чаплынка Херсонской области ночью трое мужчин с закутанными лицами отжали в доме местных бизнесменов металлопластиковое окно и забрались внутрь.

Об этом сообщает издание Херсон. Типичный.

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В доме злоумышленники связали семью под угрозой ножа, и приступили к пыткам, требуя выдать деньги и ценности. Хозяйку дома просто избивали. Ее супруг побоями не отделался: бандиты разогрели утюг, и принялись прикладывать его то к ногам, то к груди.

В конце концов, бизнесмены отдали налетчикам около шестисот тысяч гривен в эквиваленте евро и долларов, а также золотые украшения потерпевшей. По информации СМИ, в доме при этом находился их десятилетний внук хозяев.



Злоумышленики после нападения скрылись на машине, которую угнали со двора, а предприниматели сумели добраться до телефона, и позвонить взрослой дочери. Она и вызвала полицию.

Там случившееся квалифицируют, как вооруженный разбой, совершенный преступной группой с проникновением в чужое жилище.

Отметим, что пострадавших доставили в больницу с численным побоями.

Как сообщалось 10 мая, в Одессе пятеро злоумышленников пытали бизнесмена утюгом.

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