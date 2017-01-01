Фермер убил человека из-за помидоров в Николаеве

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“Предприниматель купил у фермера С. из Константиновки партию выращенных им помидоров. После того, как купленные помидоры были переработаны на сок, предприниматель оказался не доволен качеством продукции, и поехал к фермеру выяснять отношения“, – говорится в сообщении.

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В ходе возникшей ссоры фермер нанес удар предпринимателю кулаком, от которого последний упал и ударился головой. От полученных травм потерпевший скончался.