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Фермер убил человека из-за помидоров в Николаеве

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Полиция открыла уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
Полиция задержала злоумышленника
Полиция задержала злоумышленника
ГолосUA

В селе Константиновка Витовского района Николаевской области местный фермер нанес тяжкие телесные повреждения предпринимателю, от которых тот умер. Об этом сообщает издание Новости N в среду, 31 июля.

Утверждается, что конфликт между мужчинами произошел из-за помидоров.

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“Предприниматель купил у фермера С. из Константиновки партию выращенных им помидоров. После того, как купленные помидоры были переработаны на сок, предприниматель оказался не доволен качеством продукции, и поехал к фермеру выяснять отношения“, – говорится в сообщении.

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В ходе возникшей ссоры фермер нанес удар предпринимателю кулаком, от которого последний упал и ударился головой. От полученных травм потерпевший скончался.

В полиции подтвердили информацию о произошедшем инциденте. Злоумышленник задержан. Открыто уголовное производство по статье о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ст.121 УК Украины). Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.

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Теги: убийства, Николаев, полиция, предприниматели, убийство, предприниматель, Николаевская область, фермеры, бизнесмен, фермер
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