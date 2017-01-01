Дело журналиста Семены: Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении судье

Судья запретила допрос журналиста в судебном заседании и проигнорировала предоставленные им неопровержимые доказательства, опровергающие предъявленное обвинение.

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Прокуратура и следователи Главного управления Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе сообщили о подозрении судьи незаконно созданного "Железнодорожного районного суда Симферополя" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"Указанная судья, реализуя политику государства-оккупанта, направленную на преследование проукраински настроенного населения в Крыму, в течение февраля-сентября 2017 года, в нарушение норм Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, осуществляла рассмотрение уголовного дела в отношении украинского журналиста, незаконно применяя уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации на территории оккупированного полуострова Крым", - говорится в сообщении.

Судья запретила допрос журналиста в судебном заседании и проигнорировала предоставленные им неопровержимые доказательства, опровергающие предъявленное обвинение, и тем самым лишила последнего права на справедливый судебный процесс.

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По результатам рассмотрения указанного уголовного дела, 22 сентября 2017 судья незаконно вынесла приговор и признала украинского журналиста виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).

Как сообщалось 11 июля, судью Апелляционного суда Крыма заочно осудили за госизмену.

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