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Опубликована реконструкция смертельного нападения на Гандзюк

Комментариев: 5
Журналисты подготовили и опубликовали реконструкцию.
Екатерина Гандзюк скончалась
Екатерина Гандзюк скончалась
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Журналисты Слидство.Инфо опубликовали видео-реконструкцию смертельного нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в 2018 году.

Видео опубликовано на канале YouTube.

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В соответствии с данными журналистов, Сергей Торбин в июле 2018 года получил “заказ“ от Алексея Левина против Гандзюк. Задача стояла так – избить или облить кислотой.

  • 18 дней до

Торбин нанял ребят из подразделения разведки, которые должны были следить за женщиной, чтобы узнать место жительства. Они все время теряли авто Гандзюк, так как плохо знали Херсон.

  •  12 дней до

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Торбин взял адрес активистки у Левина, а потом передал исполнителям. Они продолжали слежку, чтобы подобрать момент для битья, но их заметила соседка Гандзюк. Они испугались и решили облить ее кислотой.

  • 5 дней до

В Каховке преступники купили серную кислоту. Шла активно подготовка к нападению: роль водителя была отдана Васяновичу, Вишневский  должен был следить за выходом Гандзюк, на Грабчаке кислота.

  • День нападения

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Около 8.15 Вишневский заметил служебный автомобиль активистки, о чем сообщил Грабчуку. Когда Гандзюк подходила к авто, Грабчук подбежал и вылил на нее кислоту.

  • 4 дня после

Исполнители получили по 500 долларов “за работу“.

Напомним, на прошлой неделе, после новостей об остановке следствия по Мангеру, активисты обратились к президенту с просьбой повлиять на действия Генпрокуратуры.

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Теги: убийство Гандзюк, реконструкция, журналисты
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Комментариев (5)
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Хулиганка*    31.07.2019, 15:31
Оценка:  0
Хулиганка*
Почему убийство Бузины не расследуется? Носятся с этой сомнительной "активисткой" как с писанной торбой. Ее дружки ее же и убрали.
Letohradek    31.07.2019, 15:53
Оценка:  -2
Letohradek
Потому, что Бузина оказался ссученным скотом, и уже давно никого не интересует его загробная жизнь! Ты тварь, имеешь все шансы встретиться с этим уродом, в компании кабздона, маторолы и гиви
Letohradek    31.07.2019, 15:31
Оценка:  -2
Letohradek
На кой хрен судить этих уродов? Облейте серной кислотой и пусть подыхают!
Хулиганка*    31.07.2019, 15:31
Оценка:  0
Хулиганка*
Так они же вытыраны АТО
Letohradek    31.07.2019, 15:50
Оценка:  -2
Letohradek
И шо? Среди нормальных людей тоже полно гнид, таких как ты!
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