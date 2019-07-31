Опубликована реконструкция смертельного нападения на Гандзюк
Журналисты Слидство.Инфо опубликовали видео-реконструкцию смертельного нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в 2018 году.
Видео опубликовано на канале YouTube.
Читай также: “Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны!“: На стене горсовета Херсона появился мурал
В соответствии с данными журналистов, Сергей Торбин в июле 2018 года получил “заказ“ от Алексея Левина против Гандзюк. Задача стояла так – избить или облить кислотой.
- 18 дней до
Торбин нанял ребят из подразделения разведки, которые должны были следить за женщиной, чтобы узнать место жительства. Они все время теряли авто Гандзюк, так как плохо знали Херсон.
- 12 дней до
Читай также: Дело Гандзюк: обвинение в отношении Павловского передано в суд
Торбин взял адрес активистки у Левина, а потом передал исполнителям. Они продолжали слежку, чтобы подобрать момент для битья, но их заметила соседка Гандзюк. Они испугались и решили облить ее кислотой.
- 5 дней до
В Каховке преступники купили серную кислоту. Шла активно подготовка к нападению: роль водителя была отдана Васяновичу, Вишневский должен был следить за выходом Гандзюк, на Грабчаке кислота.
- День нападения
Читай также: Отец Гандзюк рассказал о встрече с Зеленским
Около 8.15 Вишневский заметил служебный автомобиль активистки, о чем сообщил Грабчуку. Когда Гандзюк подходила к авто, Грабчук подбежал и вылил на нее кислоту.
- 4 дня после
Исполнители получили по 500 долларов “за работу“.
Напомним, на прошлой неделе, после новостей об остановке следствия по Мангеру, активисты обратились к президенту с просьбой повлиять на действия Генпрокуратуры.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.