Опубликована реконструкция смертельного нападения на Гандзюк

Журналисты подготовили и опубликовали реконструкцию.

Журналисты Слидство.Инфо опубликовали видео-реконструкцию смертельного нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в 2018 году.

Видео опубликовано на канале YouTube.

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В соответствии с данными журналистов, Сергей Торбин в июле 2018 года получил “заказ“ от Алексея Левина против Гандзюк. Задача стояла так – избить или облить кислотой.

18 дней до

Торбин нанял ребят из подразделения разведки, которые должны были следить за женщиной, чтобы узнать место жительства. Они все время теряли авто Гандзюк, так как плохо знали Херсон.

12 дней до

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Торбин взял адрес активистки у Левина, а потом передал исполнителям. Они продолжали слежку, чтобы подобрать момент для битья, но их заметила соседка Гандзюк. Они испугались и решили облить ее кислотой.

5 дней до

В Каховке преступники купили серную кислоту. Шла активно подготовка к нападению: роль водителя была отдана Васяновичу, Вишневский должен был следить за выходом Гандзюк, на Грабчаке кислота.

День нападения

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Около 8.15 Вишневский заметил служебный автомобиль активистки, о чем сообщил Грабчуку. Когда Гандзюк подходила к авто, Грабчук подбежал и вылил на нее кислоту.

4 дня после

Исполнители получили по 500 долларов “за работу“.

Напомним, на прошлой неделе, после новостей об остановке следствия по Мангеру, активисты обратились к президенту с просьбой повлиять на действия Генпрокуратуры.

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