Семья Порошенко покинула Украину двумя рейсами в разные дни

Один из самолетов в какой-то момент пропал из системы - возможно, полетел куда-то дальше.

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Семья экс-президента Петра Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Об этом со ссылкой на собственные источники в Госпогранслужбе пишет Страна.

Так, 28 июля на чартерном рейсе Киев – Стамбул из аэропорта Жуляны вылетели Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента).

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Самолет вылетел с Киева в 18:47 сел в Стамбуле в 20:22. Потом тот же борт в 21:17 вылетел из Стамбула на Дубай (ОАЭ) и сел там в 00:54 по киевскому времени. После чего он пропал из системы (возможно, полетел куда-то дальше).

Остальная часть семьи экс-президента покинула Украину несколькими днями ранее, 23 июля. Так, рейсовым самолетом Киев – Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко, Евгения Порошенко (дочка), Михаил Порошенко (сын) и Александра Порошенко (дочка).

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Отметим, что Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР уже на 12 августа. Не исключено, что экс-президент и его семья снова отправились на Мальдивы.

Отдых на этих островах в начале 2018 года стал для Порошенко скандальным. Он обошелся президенту в баснословную сумму в полмиллиона долларов, как утверждали журналисты.

Напомним, ранее мужчину, прыгнувшего на капот машины Порошенко, допросила полиция.

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