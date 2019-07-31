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Семья Порошенко покинула Украину двумя рейсами в разные дни

Комментариев: 9
Один из самолетов в какой-то момент пропал из системы - возможно, полетел куда-то дальше.
Порошенко покинул страну двумя самолетами, пропадая с радаров
Порошенко покинул страну двумя самолетами, пропадая с радаров
Facebook Петра Порошенко

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Семья экс-президента Петра Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Об этом со ссылкой на собственные источники в Госпогранслужбе пишет Страна.

Так, 28 июля на чартерном рейсе Киев – Стамбул из аэропорта Жуляны вылетели Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента).

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Самолет вылетел с Киева в 18:47 сел в Стамбуле в 20:22. Потом тот же борт в 21:17 вылетел из Стамбула на Дубай (ОАЭ) и сел там в 00:54 по киевскому времени. После чего он пропал из системы (возможно, полетел куда-то дальше).

Остальная часть семьи экс-президента покинула Украину несколькими днями ранее, 23 июля. Так, рейсовым самолетом Киев – Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко, Евгения Порошенко (дочка), Михаил Порошенко (сын) и Александра Порошенко (дочка).

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Отметим, что Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР уже на 12 августа. Не исключено, что экс-президент и его семья снова отправились на Мальдивы.

Отдых на этих островах в начале 2018 года стал для Порошенко скандальным. Он обошелся президенту в баснословную сумму в полмиллиона долларов, как утверждали журналисты.

Напомним, ранее мужчину, прыгнувшего на капот машины Порошенко, допросила полиция.

 

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Теги: Порошенко, рейсы, семья, Мальдивы, ОАЭ, самолеты
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Комментариев (9)
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Антибес    31.07.2019, 15:48
Оценка:  0
Антибес
Репетируют"рвать когти".Но их всех необходимо ликвидировать как бешеных скотыняк.Вместе со всеми подельниками Педрилы.
PINKIPAU    31.07.2019, 15:55
Оценка:  -1
PINKIPAU
Скоро твоего Путина люди выбросят из кремля. Вынесут на вилах всю ссученую банду кремлевских вурдалак.
Антибес    31.07.2019, 15:59
Оценка:  -1
Антибес
Бот с кучей разных аккаунтов,Путин-твой и мне до него нет дела,как и до тебя,клоуна примороженого.А мой-Зе!За него и голосовал.)))))
DmitriyMakarov    31.07.2019, 16:04
Оценка:  -1
DmitriyMakarov
а когда "скоро"? после майдана вы обещали что год, ну максимум- два...
Хулиганка*    31.07.2019, 15:45
Оценка:  -1
Хулиганка*
полтора Камаза, 300 тонн долларов вывезло
PINKIPAU    31.07.2019, 15:56
Оценка:  -1
PINKIPAU
Ага, бери выше, эшелонами.
Letohradek    31.07.2019, 15:57
Оценка:  -1
Letohradek
Ты - мразина, тут как тут Почему только 300? Других цифр не знаешь?
Хулиганка*    31.07.2019, 15:59
Оценка:  -2
Хулиганка*
потому что в уголовном деле фигурирует именно эта цифра, а мразины тут только вы - тупые майданутые порохоботы, 8-ми процентные.
atos    31.07.2019, 15:42
Оценка:  +2
atos
Хрячело-синичелло офшорный на отдых полетело, хуетень подобия человеческого
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