Убийство Гандзюк: У полиции Херсона жгут файера
В годовщину нападения на активистку Екатерину Гандзюк в среду, 31 июля, под управлением областной полиции в Херсоне состоялась акция, сообщает УП.
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Отмечается, что друзья убитой активистки зажгли дымовые шашки и переименовали улицу именем Гандзюк.
"Около 13:00 пришли примерно 50-60 друзей Кати. Они зажгли дымовые шашки и установили табличку с названием улицы и номером здания", - говорится в сообщении.
К собравшимся вышел заместитель начальника полиции Алексей Манжиевский и заверил, что снимать табличку с именем Екатерины Гандзюк не будут.
На акции присутствовал отец убитой активистки.
Как сообщалось, в ночь на 31 июля на стене Херсонского горсовета появился мурал - надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".
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