Сайт Корреспондент заблокировали в регионах по решению судьи Вовка

Решение скандального судьи Печерского райсуда было принято...в рамках досудебного расследования.

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В ряде регионов Украины заблокирован доступ к сайту Корреспондент.net на основании сомнительного решения судьи Вовка из Печерского райсуда Киева, сообщает Корреспондент.

Это создает крайне опасный прецедент для свободы слова в стране, подчеркивает издание. Пользователи ресурса Корреспондент.net в ряде регионов Украины и в Киеве не могут получить доступ к контенту ресурса, электронной подписке на журнал и своим блогам в блогосфере Я – корреспондент без малейших технических проблем со стороны владельца домена.

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“После массовых жалоб читателей в редакцию Корреспондент.net и последовавшего разбирательства выяснилось, что доступ блокируют местные провайдеры “во исполнение решения Печерского райсуда Киева от 23.07.2019 года“. Причем самого решения в Едином реестре судебных решений нет“, - отмечается в сообщении.

Никаких предупреждений ни о судебном решении, ни об ограничении доступа к сайту, ни о вообще существовании какого-либо уголовного производства, где фигурирует Корреспондент.net, ни в редакцию сайта, ни в адрес владельца сайта холдинга УМХ не поступало - говорят в издании

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“После получения на руки юристами УМХ решения Печерского райсуда выяснилось, что речь идет об уголовном производстве, в котором фигурируют судящиеся друг с другом представители силовых структур и общественники-активисты“, - отметило издание.

По данным холдинга, полученным через суд решением “защитники законности“ пытаются заблокировать в сети интернет неудобную для себя информацию – расследование общественных активистов.

Данное расследование содержалось в том числе в одном из блогов блогосферы Я – корреспондент, в каждом из материалов которой содержится пояснение:

“Рубрика “Я - Корреспондент“ является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов“.

Корреспондент.net

Суд, вероятно, “не заметил“ предупреждения, а “благодаря“ его решению блокируется доступ ко всему контенту ресурса Корреспондент.net, в том числе к новостям. И еще к полутора десяткам сайтов в Украине.

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“Важно понимать, что указанное уголовное производство имеет статус досудебного расследования, то есть ничья вина еще не доказана, никакие обвинительные приговоры не вынесены. Но доступ к информационным ресурсам уже перекрыт“, - говорится в сообщении.

Таким образом, в стране открыт очень нехитрый способ борьбы с неугодными СМИ: фабрикуете любое дело, получаете любым доступным путем решение любого из доступных судов – и все, - возмущены в издании

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“Безусловно, юридический отдел УМХ предпримет все необходимые шаги для борьбы с подобным беспределом“, - отметили там.

Напомним, ранее в ОБСЕ потребовали от Украины разобраться с делом об убийстве Павла Шеремета.

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