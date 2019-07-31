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Россияне уговаривают Бекирова обвинить Меджлис с терроризме

Комментариев: 3
По словам Чубарова, ФСБ хочет, чтобы Бекиров рассказал о подготовке теракта на полуострове.
Чубаров говорит, что крымским татарам пытаются "вписать" терроризм
Чубаров говорит, что крымским татарам пытаются "вписать" терроризм
УНИАН

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Украинскому политзаключенному Эмиру Бекирову предлагают оклеветать руководство Меджлиса крымскотатарского народа, обвинив их в подготовке теракта на полуострове. Об этом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает Лига.

По его словам, вчера к Бекирову впервые за неделю попал адвокат, который передал, что здоровье политзаключенного ухудшается и время от времени становится критическим.

“Там ситуация очень простая. Ему говорят: “Дай показания о том, что тебя использовали Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов, что они готовили террористический акт в Крыму - и все у тебя будет хорошо“, - подчеркнул Чубаров.

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12 декабря 2018 года российские оккупанты задержали Бекирова, 1961 года рождения, на въезде в Крым. Ему вменяют “передачу взрывоопасных веществ“. Мужчина - житель поселка Новоалексеевка в Херсонской области, в Крым он ехал для посещения 78-летней матери и родственников.

У Бекирова - сахарный диабет и первая группа инвалидности. Он нуждается в ежедневной медицинской помощи. Его удерживают в Симферопольском СИЗО. Он пригрозил объявить голодовку, если его дело переведут для рассмотрения в суд Красноперекопск.

Напомним, ранее политзаключенных перевезли из РФ в Крым для опознания тайным свидетелем.

 

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Теги: Бекиров, Чубаров, Меджлис, РФ, ФСБ, политзаключенные, Крым
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    31.07.2019, 16:45
Оценка:  -8
VSHIVANKA
ЧЕБУРЕК РЕШИЛ СЫГРАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ ?
ЕСЛИ ОБ ЭТОМ ПОЯВИТСЯ РЕАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ТО СРАЗУ НАЧНЕТСЯ ХРЮКАНИЕ , ЧТО ЭТО ФЭЙК , МЫ ЖЕ ГОВОРИЛИ !!!))))))
WTF2wtf    31.07.2019, 16:51
Оценка:  +4
WTF2wtf
Питарок ольгинский, как можно совмещать твою наци-упоротость с любовью к смене пола????
Конченое бюджетницо упоротое ...
DmitriyMakarov    31.07.2019, 16:33
Оценка:  -8
DmitriyMakarov
А зачем им показания какого-то левого чувака если тот же ислямов сам на камеру рассказывал как готовили и осуществляли теракты, в частности подрыв опор и т.д.?
Колишній-східняк    31.07.2019, 16:23
Оценка:  +5
Колишній-східняк
ЧК-КГБ-ГКЧП-ФСБ - ничего не меняется
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