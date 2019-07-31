Россияне уговаривают Бекирова обвинить Меджлис с терроризме

По словам Чубарова, ФСБ хочет, чтобы Бекиров рассказал о подготовке теракта на полуострове.

Читай также: ЕСПЧ обязал Россию перевести Бекирова из тюрьмы в больницу

Украинскому политзаключенному Эмиру Бекирову предлагают оклеветать руководство Меджлиса крымскотатарского народа, обвинив их в подготовке теракта на полуострове. Об этом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает Лига.

По его словам, вчера к Бекирову впервые за неделю попал адвокат, который передал, что здоровье политзаключенного ухудшается и время от времени становится критическим.

“Там ситуация очень простая. Ему говорят: “Дай показания о том, что тебя использовали Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов, что они готовили террористический акт в Крыму - и все у тебя будет хорошо“, - подчеркнул Чубаров.

Читай также: “Суд“ в Крыму арестовал 23 задержанных крымских татар

12 декабря 2018 года российские оккупанты задержали Бекирова, 1961 года рождения, на въезде в Крым. Ему вменяют “передачу взрывоопасных веществ“. Мужчина - житель поселка Новоалексеевка в Херсонской области, в Крым он ехал для посещения 78-летней матери и родственников.

У Бекирова - сахарный диабет и первая группа инвалидности. Он нуждается в ежедневной медицинской помощи. Его удерживают в Симферопольском СИЗО. Он пригрозил объявить голодовку, если его дело переведут для рассмотрения в суд Красноперекопск.

Напомним, ранее политзаключенных перевезли из РФ в Крым для опознания тайным свидетелем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.