Киевский патриархат ликвидирован – Минкульт

Таким образом Минкульт "ответил на спекулятивные обвинения о якобы вмешательство государственных органов в религиозные дела" .

В Министерстве культуры Украины подтвердили ликвидацию Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Священный Синод Украинской православной церкви (православной церкви Украины), как руководящий орган этого религиозного объединения, на своем заседании 27 июля 2019 (Журнал № 43) принял решение о прекращении деятельности религиозной организации “Киевская Патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата” путем присоединения к религиозной организации “Киевская митрополия Украинской православной церкви (православной церкви Украины)”, о чем была сделана соответствующая запись в “Едином государственном реестре юридических лиц, физ лиц - предпринимателей и общественных формирований”, - указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о том, что Филарет сравнил Епифания с Иудой. Глава Киевского патриархата вспомнил о библейском изменнике, говоря о конфликте со своими учениками.