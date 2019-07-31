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Киевский патриархат ликвидирован – Минкульт

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Таким образом Минкульт "ответил на спекулятивные обвинения о якобы вмешательство государственных органов в религиозные дела" .
Филарет просит Минюст продлить регистрацию УПЦ КП
Филарет просит Минюст продлить регистрацию УПЦ КП
wikipedia.org

В Министерстве культуры Украины подтвердили ликвидацию Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Священный Синод Украинской православной церкви (православной церкви Украины), как руководящий орган этого религиозного объединения, на своем заседании 27 июля 2019 (Журнал № 43) принял решение о прекращении деятельности религиозной организации “Киевская Патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата” путем присоединения к религиозной организации “Киевская митрополия Украинской православной церкви (православной церкви Украины)”, о чем была сделана соответствующая запись в “Едином государственном реестре юридических лиц, физ лиц - предпринимателей и общественных формирований”, - указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о том, что Филарет сравнил Епифания с Иудой. Глава Киевского патриархата вспомнил о библейском изменнике, говоря о конфликте со своими учениками.

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Теги: киевский патриархат, ликвидация, Минкульт
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    31.07.2019, 15:36
Оценка:  +1
Хулиганка*
Минус одна секта...)))
Хитрый-Лис    31.07.2019, 15:54
Оценка:  -4
Хитрый-Лис
Ода МП и есть истинно секта московии.
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