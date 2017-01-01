В Днепропетровкой области ГБР обыскивает биржу, прокуратуру и два отдела полиции

Обыски ведутся совместно с СБУ.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в прокуратуре Днепропетровской области, двух отделах полиции и на товарной бирже из-за незаконной продажи прокурором арестованной сельхозпродукции.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

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“День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины и сотрудниками Служба безопасности Украины“, - написала чиновница.

По словам Варченко в ходе обысков ГБР установит обстоятельства уголовного преступления, вероятно, совершенного прокурором прокуратуры Днепропетровской области.

Заместительница директора раскрыла некоторые детали дела.

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“Прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продаже через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест. Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет как-либо распоряжаться этими посевами любым способом до обнародования окончательного решения в уголовном производстве“, - пояснила Варченко.

Как сообщалось 30 июля, директор ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко “упорно отрицает реальность“.

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