В роддоме Запорожья роженица умерла от потери крови

Овдовевший Сергей остался с грудной малышкой и 3-летним сыном, который пока не знает о трагедии и ждет маму домой.

В Запорожье молодая и здоровая роженица умерла от потери крови, сиротами остались двое детей.

Об этом сообщает активист Андрей Лукин на своей странице в Facebook.

В видеозаписи Лукина муж погибшей Сергей рассказал, что его жена была абсолютно здорова, посещала врачей в срок и причин для беспокойства не было.

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“Жена очень ответственно относилась к своему здоровью, посещала всех необходимых врачей и сдавала все анализы, и бесплатные и платные. Мы мечтали о втором ребенке, дочери. Малышка родилась абсолютно здоровой“, - сказал он.

Роды прошли 24 июля, а через 4 дня мужчина получил свидетельство о смерти жены. Мужчина до сих пор не понял, что могло произойти во время родов, и почему жена погибла от потери крови находясь в реанимации, где за состоянием роженицы должны были следить врачи.

В больнице Сергею сообщили что, после родов у девушки началось кровотечение и ей в срочном порядке удалили матку, но спасти жизнь так и не удалось.

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Стоит отметить, что в комментариях пользователей в соцсети есть такое пояснение трагедии: “Если у женщины в родах случается атоническое кровотечение кровь вытекает быстрее, чем ее успевают влить. За несколько минут роженица погибает, предугадать атонию невозможно, понимаю горе отца, но винить врачей это абсурд“.

Теперь Сергей остался с 3-летним сыном, который пока не знает о трагедии и ждет маму домой, а также с новорожденной малышкой, которой чуть больше недели.

Мужчина растерян и нуждается в помощи, ведь супруг не знает как кормить и ухаживать за дочкой, а главное, как сообщить о случившейся трагедии сыну. Сергей нуждается в моральной поддержке, а также помощи адвокатов в возбуждении уголовного дела по причине смерти жены.

Как сообщалось, в декабре 2017 года, шесть медиков понесли наказание за смерть от потери крови жениха, получившим ножевое ранение на собственной свадьбе.

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