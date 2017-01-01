ТВ, Facebook и концерты: Сколько денег на агитацию потратил Порошенко

Официально на предвыборную кампанию партия ЕС потратила 99,5 млн грн.

Партия Европейская Солидарность Петра Порошенко на предвыборную кампанию-2019 потратила 99,5 млн грн. Об этом со ссылкой на финотчет партии сообщает движение Честно.

Телевидение

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На телеканалы ТРК Украина и 1+1 было выделено по 14 миллионов гривен каждому. Всего на телевидение было выделено 64,14 миллионов гривен.

Интернет

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На интернет-рекламу было потрачено 6,6 миллионов гривен. При этом около 4 миллионов получил ФЛП Горбань Богдан Юрьевич. По данным Чесно, человек с таким же именем в 2019 году претендовал на должность замглавы Управления внешних коммуникаций Национального антикоррупционного бюро Украины.

При этом официально с главной страницы партии ЕС было выделено на рекламу 180 тысяч долларов, то есть 5,4 миллиона гривен. Также реклама оплачивалась со страницы “Петр Порошенко“. Здесь было потрачено 205 000 долларов.

Также деньги выделялись на концерты и общественные мероприятия.

Напомним, 25 июля четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда он вышел после допроса в ГБР. Охрана бывшего главы государства оттеснила нападавших. После того, как в инцидент вмешалась полиция, злоумышленники скрылись.