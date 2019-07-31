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В Луганской области нашли большой тайник "ЛНР" с оружием

Комментариев: 6
Правоохранители предполагают, что пророссийские наемники с помощью этих боеприпасов собирались совершить терракты.
В Луганской области нашли большой тайник "ЛНР" с оружием
© facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото 1/5
  • В тайнике были мины ОФ-36 калибра 120-мм, запрещенные минскими соглашениями
  • В тайнике были мины ОФ-36 калибра 120-мм, запрещенные минскими соглашениями
  • В тайнике были мины ОФ-36 калибра 120-мм, запрещенные минскими соглашениями
  • В тайнике были мины ОФ-36 калибра 120-мм, запрещенные минскими соглашениями
  • В тайнике были мины ОФ-36 калибра 120-мм, запрещенные минскими соглашениями
В Луганской области нашли большой тайник "ЛНР" с оружием
В тайнике были мины ОФ-36 калибра 120-мм, запрещенные минскими соглашениями
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На территории одного из заброшенных домов в Новоайдарском районе Луганской области нашли тайник с большим количеством оружия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Силовики считают, что тайник сделали российские боевики “ЛНР“ для совершения терактов на подконтрольной территории.

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В схроне нашли 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120-мм, которые запрещены минскими соглашениями, 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, 3 ручных кумулятивных гранат РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотную направленную мину МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Как сообщалось, 13 июня “Харьковводоканал“ пытался подорвать российский диверсант.

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Теги: боеприпасы, оружие, Лугансакая область, теракт, "ЛНР"
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Комментариев (6)
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COZEL    31.07.2019, 17:01
Оценка:  -5
COZEL
САМИ ОРГАНИЗОВАЛИ, САМИ И НАШЛИ, БРЕХНЯ
WTF2wtf    31.07.2019, 17:06
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ты можешь "верить" в тупую чушь про сотни "танков из шахт", про "ихтутнет" ... если это тупое говно публично пихает глава российских оккупантов
COZEL    31.07.2019, 17:13
Оценка:  -4
COZEL
ТЫ УЖЕ ЗА-ЕБАЛ СВОИМИ РОССИЙСКИМИ ОКУПАНТАМИ, И МНЕ НА НИХ НАС-РАТЬ КАК И НА ТЕБЯ ТУПОЕ ЖИВОТНОЕ, ПОСМОТРИ НА ФОТО И ГДЕ ОРГАНИЗОВАЛИ СХРОН, ЭТО СБУШНИКИ ТАК КРАСИВО И БЕЗТОЛКОВО МОГЛИ СДЕЛАТЬ, А ТЫ ПИ-ДАР ГНИЛОЙ ЭТОМУ ВЕРИШЬ)))))))))00
WTF2wtf    31.07.2019, 17:15
Оценка:  +2
WTF2wtf
Старый бухарь, это не я заeбал, это не я командую этим говном боевым из раши и рашесним бюджетом ... все претензии лично к одному ботоксному Ху-йлу, ведущему эту войну!
WTF2wtf    31.07.2019, 17:18
Оценка:  +2
WTF2wtf
а на фото ничего, кроме уже разложенных для описи боеприпасов и оружия ... зато старый бухарь "увидел ГДЕ ОРГАНИЗОВАЛИ СХРОН".
Просто упоротый баран ...
DmitriyMakarov    31.07.2019, 16:31
Оценка:  -4
DmitriyMakarov
а почему этот схрон не могли сделать "воины света" или напр. сами сбушники?
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