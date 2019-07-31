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Зеленский в Черкассах: "Я извиняюсь, когда будет аэропорт"

Комментариев: 2
Президент Украины прилетел в Черкассы на вертолете.
Зеленский в Черкассах: "Я извиняюсь, когда будет аэропорт"
© zmi.ck.ua
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Зеленский в Черкассах: "Я извиняюсь, когда будет аэропорт"
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Черкассы. В частности, президент проверил ход реконструкции аэропорта.

Об этом сообщает местное издание ZMI.

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"Президент побывал на территории черкасского аэропорта, где продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Отметим, что к Зеленскому пропустили только журналистов и должностных лиц по списку, прошедших проверку на наличие опасных предметов" - говорится в сообщении.

Я извиняюсь, так когда достроят аэропорт?", - спросил Зеленский

На это чиновники ответили, что необходимы 750 миллионов гривен и 2 года.

Напомним, ранее СМИ уже описывали, как в Трускавце проходит обучение будущих нардепов от “Слуги народа“.

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Теги: Владимир Зеленский, Черкассы, аэропорт
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    31.07.2019, 16:57
Оценка:  -5
Колишній-східняк
Я извиняюсь - это вообще-то неграмотное выражение. Как бы сам себя извинил.
Колишній-східняк    31.07.2019, 17:23
Оценка:  0
Колишній-східняк
Меня этому еще в школе в младших классах учили.
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