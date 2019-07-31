Учения в Припяти: туристам приходится объяснять, что стреляли не сталкеры

Нацгвардия время от времени проводит военные учения в Чернобыльской зоне.

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Нацгвардия Украины время от времени проводит учения в покинутой Припяти в Чернобыльской зоне, включая мая этого года, пишет DW.

“Просто в городе проводятся военные учения“, - объясняет экскурсовод туристам из Германии и Канады, которые с удивлением разглядывают дырки от пуль в витрине кафе “Припять“ на набережной одноименного заброшенного города.

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Во время туров в Чернобыльскую зону гиды всякий раз вынуждены говорить туристам, большинство из которых иностранцы, что пулевые отверстия на исторических зданиях в центре эвакуированного города оставили не сталкеры во время охоты на мутантов и зомби, а бойцы Нацгвардии во время стрельб.

О тренировках нацгвардейцев на загрязненной радионуклидами местности известно немногим. Редкие упоминания о стрельбах в Припяти можно встретить на интернет-ресурсах так называемых “сталкеров“ - людей, практикующих нелегальный туризм в зону отчуждения.

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А едва ли не единственное сообщение о них в официальных СМИ появилось в конце января 2018 года и является ссылкой на пост в Facebook директора компании “Чернобыль-тур“ Ярослава Емельяненко.

“Говорят, снова будут стрелять. Город Припять закрыт. Без каких-либо предупреждений. Туристов не пустили на локацию, за посещение которой они заплатили деньги. А некоторые только ради этого и прилетели в Украину“, - пожаловался он.

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На сайтах Нацгвардии и МВД Украины информации о стрельбах в Припяти не найти. Впрочем, на странице ГП “Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения“ можно найти датированное 22 мая сообщение о том, что 30 мая Припять будет закрыта для посещения “в связи с проведением режимных мероприятий“.

По нашей информации, именно в этот день в Припяти в последний раз проводились учения Нацгвардии. В пресс-службе Нацгвардии вопрос о том, когда последний раз проходили учения в чернобыльской зоне, оставили без ответа.

Но при этом подтвердили, что бойцы Нацгвардии действительно время от времени тренируются в Припяти, поскольку в Украине отсутствуют специально подготовленные для этого учебные объекты.

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“Именно поэтому, реализуя план министра внутренних дел касательно деоккупации Донбасса “Механизм малых шагов“, по согласованию с администрацией зоны отчуждения в городе Припять периодически осуществляется подготовка подразделений Нацгвардии к ведению боевых действий в городе“, - сказано в ответе на запрос.

“Механизм малых шагов“, на который ссылаются в НГУ, министр внутренних дел Арсен Аваков представил летом 2018 года в качестве альтернативы минским договоренностям, которые, по мнению министра, себя исчерпали.

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Как нас заверили в Нацгвардии, во время учений в Припяти бойцы соблюдают правила безопасности “наравне с участниками экскурсионных туров“, а после стрельб экипировка и техника проверяется на радиоактивное загрязнение. Но эксперты сомневаются, что военные могли предусмотреть все риски - например, от обвалов.

Потенциальную опасность стрельбы в Припяти несут и для нелегальных туристов в зону отчуждения, которых в покинутый город наведывается немало. В Нацгвардии заверили, что накануне учений проводится проверка помещений, а также оповещение через громкоговорители.

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“Приезжают туристы и видят следы от пуль в окнах, что просто вандализм, - возмущается сотрудник турагентства “Чернобыль-тур “Сергей Мирный, который является инициатором электронной петиции о предоставлении объектам Чернобыля статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО. - Это просто показывает нас как дикую страну“.

Напомним, 12 июля в Одессе завершились масштабные учения Sea Breeze 2019.

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