"Продайте Тойоту": Зеленский предложил решение с долгами и о мэру Смелы

Президент Зеленский пообещал, что отопительный сезон в Смеле сорван не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Черкассы. В частности, в Черкасской ОГА президент встретился с областными властями.

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На рабочем совещании была затронута проблема многомиллионного долга за отопление в городе Смела. И.о. городского головы Смелы Виктор Федоренко и отстраненный мэр Смелы Алексей Цибко поочередно перекладывали друг на друга вину за задолженность в городе за тепло.

Как выяснилось, городской совет должен немедленно выплатить 3 млн грн. Зеленский спросил Федоренко, какая у него машина.

В смысле? Тойота, - ответил Федоренко

Президент посоветовал продать авто и оплатить часть долга.

Продайте машину и будут средства, - сказал Зеленский

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Этому разговору предшествовал спор Зеленского и Федоренко относительно обязанностей последнего.

При этом Владимир Зеленский пообещал тепло в Смеле в отопительный сезон.

Мы гарантируем, что никто не сорвет отопительный сезон. Тепло будет. Мы вернемся в Киев и будем разбираться детально, - заявил Зеленский

Как сообщалось 20 мая, президент Зеленский заявлял, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников.

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