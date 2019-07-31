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"Продайте Тойоту": Зеленский предложил решение с долгами и о мэру Смелы

Комментариев: 8
Президент Зеленский пообещал, что отопительный сезон в Смеле сорван не будет.
Президент Зеленский в Черкассах
Президент Зеленский в Черкассах
Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Черкассы. В частности, в Черкасской ОГА президент встретился с областными властями.

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На рабочем совещании была затронута проблема многомиллионного долга за отопление в городе Смела.  И.о. городского головы Смелы Виктор Федоренко и отстраненный мэр Смелы Алексей Цибко поочередно перекладывали друг на друга вину за задолженность в городе за тепло.

Как выяснилось, городской совет должен немедленно выплатить 3 млн грн. Зеленский спросил Федоренко, какая у него машина.

В смысле? Тойота, - ответил Федоренко

Президент посоветовал продать авто и оплатить часть долга.

Продайте машину и будут средства, - сказал Зеленский

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Этому разговору предшествовал спор Зеленского и Федоренко относительно обязанностей последнего.

При этом Владимир Зеленский пообещал тепло в Смеле в отопительный сезон.

Мы гарантируем, что никто не сорвет отопительный сезон. Тепло будет. Мы вернемся в Киев и будем разбираться детально, - заявил Зеленский

Как сообщалось 20 мая,  президент Зеленский заявлял, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников.

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Теги: Владимир Зеленский, Черкассы, Смела
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Комментариев (8)
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SEMPENTY    31.07.2019, 17:07
Оценка:  +5
SEMPENTY
А вот лично я в этой ситуации на стороне Зе. Там местная власть уже столько наворовала что можно отопить все зимы на 10 лет вперед.
Woodbrother    31.07.2019, 17:10
Оценка:  -6
Woodbrother
Так и ЗЕ налоги не платил. Молжет именно его налогов с бизнеса и не хватило.
Woodbrother    31.07.2019, 17:00
Оценка:  -5
Woodbrother
Клоун проводит свои гастроли по стране . Одно не понятно, когда смеятся.
direktor_b    31.07.2019, 16:38
Оценка:  -8
direktor_b
А давайте национализируем имущество клоуна,и оплатим внешние долги...
Брюква_и_Клюква    31.07.2019, 16:44
Оценка:  -4
Брюква_и_Клюква
Какое имущество? У него даже на велосипед денег нет!
Woodbrother    31.07.2019, 17:04
Оценка:  -4
Woodbrother
У клоуна имущества полно.Одни только кипрские оффшоры чего стоят.- там десятки миллионов у.е.
Coюзник    31.07.2019, 16:48
Оценка:  0
Coюзник
А че опыт национализировать (воровать) банки есть ... Вам не впервой это делать
Peyot    31.07.2019, 16:31
Оценка:  -6
Peyot
эта сцанина зеленая до сих пор получает бабло от руских и еще на кого то там пасть раззевает?
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