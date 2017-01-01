Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА

Президент заверил, что хочет быть уверен в порядочности нового руководителя.

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Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской облгосдминистрации Игоря Шевченко. Об этом он сообщил, представляя Шевченко в Черкассах сотрудникам ОГА, пишет Лига.

“Я не могу сказать, что я уверен, но я хочу быть уверенным в том, что это порядочный человек“, - сказал Зеленский. Сегодня Зеленский находится с рабочим визитом в Черкасской области.

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Он ознакомится с ходом ремонта местного аэропорта и осмотрел участок дороги Р-10, которая находится в неудовлетворительном состоянии, а также встретится с представителями общественности и местной власти.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил мэру Смелы продать Тойоту, чтобы решить проблему с долгами в городе.

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