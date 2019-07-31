Офис президента хочет лишить киевлян права управлять городом, – СМИ

Офис президента планирует отобрать у киевлян законное право на самоуправление и назначить в руководство городом человека, подконтрольного Банковой. Об этом говориться в статье, опубликованной на сайте издания "Деловая столица".

"Новый глава президентской администрации (теперь называемой Офисом президента) Андрей Богдан начал активно лоббировать назначение главы КГГА сверху, не спрашивая мнения киевлян – по старой схеме Януковича", – пишет издание.

По мнению "Деловой столицы", попытки новой администрации воспользоваться старой схемой вполне ожидаемо вызвали бурю возмущения среди киевлян, которых таким образом фактически лишают возможности управлять своим городом.

"Данное решение, если оно все-таки будет принято, будет означать откат демократии в Украине ко временам Януковича, Пшонки и прочих одиозных деятелей "семьи". Такая перспектива очень контрастирует с декларациями новой команды об обновлении власти, демократии, прозрачности, и заставляет задуматься о том, что новая администрация стремится к авторитаризму и тотальному контролю над жителями столицы", – говорится в публикации.

Стоит отметить, что нынешний избранный киевлянами городской голова столицы Виталий Кличко также назвал навязывание киевлянам главы КГГА сверху – незаконным. Кроме того, он рассказал, что Офис президента незаконно навязывает ему самому "смотрящих" – гендиректора "1+1" Александра Ткаченко и скандального застройщика, ранее уволенного из киевской администрации за коррупцию Андрея Вавриша.

Специалисты, говорится в статье, уже начали предлагать разные способы защиты местного самоуправления в Киеве. В основном защитить право киевлян управлять своим городом специалисты предлагают двумя способами.

"Во-первых, юристы утверждают, что возможное назначение противоречит законодательству, а именно решению КС. И поэтому Виталию Кличко рекомендуют защищать самоуправление в суде. Во-вторых, некоторые советуют идти еще дальше и бороться за отмену КГГА как рудиментарного органа, а вместо государственной администрации учреждать исполкомы при Киевсовете", – подытожили в издании.