Денисову вызвали в ГПУ на допрос по "тайному" делу

Адвокат отказаться раскрывать тему допроса, сославшись на тайну следствия.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру. Это в эфире “Радио Свобода“ заявил адвокат омбудсмена Андрей Тарасов.

“Мы уже получили соответствующую повестку от Генеральной прокуратуры вчера (30 июля - ред.), Готовимся идти на допрос“, - указал защитник, но отказался ответить на вопрос о дате допроса, поскольку “это тайна следствия“.

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Сайт Генеральной прокуратуры Украины пока не содержит данных о вызове Людмилы Денисовой на допрос. Адвокат Андрей Тарасов отказался комментировать содержание записей, обнародованных на прошлой неделе Национальным антикоррупционным бюро Украины.

“Насколько я понимаю по этим записям, это доказательства в уголовном производстве. Именно суд, если это дело дойдет до суда, будет оказывать юридическую оценку этим доказательствам, в том числе и по их допустимости и идентичности. Пока нечего комментировать“, - сказал защитник Денисовой.

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“Относительно обжалования решений НАПК. Действительно, НАПК в 2018 году провело полную проверку деклараций 2015, 2016 и 2017 годы, когда еще Людмила Леонтьевна была народным депутатом, они нашли там, по их мнению, определенные нарушения и приняли решение об обращении в НАБУ об открытии уголовного производства“, - отметил он.

“Эти решения были обжалованы нами еще в 2018 году в административном суде. Суд в июне 2019 принял соответствующее решение. О ходе этого дела, ни я, ни уполномоченная к судьям административного суда не обращались относительно ускорения или положительного решения спора. Все шло так, как должно по процессу идти“, - добавил адвокат.

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Напомним, под офисом Людмилы Денисовой вчера протестовали активисты, требуя ее отставки.

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