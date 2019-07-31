СБУ выясняет, действительно ли Портнов помог прикрыть оккупацию Крыма

СБУ проверяет причастность экс-замглавы АП к созданию документа, который помог РФ аннексировать Крым.

Портнову могут вменить гоизмену и помощь в аннексии Крыма Facebook Андрея Портнова

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Экс-замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов является фигурантом уголовного производства, в рамках которого Главное управление СБУ в Крыму проверяет его причастность к подготовке документов, способствовавших оккупации Крыма. Об этом пишет ZN.ua.

Издание ссылается на следует опубликованное в Едином реестре судебных решений постановление Херсонского горсуда от 26 июля.

Это постановление удовлетворяет ходатайство старшего следственного криминалиста Крымского управления СБУ к следственному судье Херсонского горсуда о разрешении на временный доступ к материалам уголовного производства №220151600000000275.

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Данное производство касается советника президента РФ Константина Затулина - его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планированием, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Тем временем следственный отдел Крымского управления СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42018010000000022 от 6 февраля 2018 года.

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Оно касается непосредственно госизмены Андря Портнова, который, по данным досудебного следствия, мог быть причастен к подготовке текста постановления АРК для оправдания и прикрытия временной оккупации полуострова.

“Из сообщения СМИ следует, что во время телефонного разговора, зафиксированного украинской разведкой 01.03.2014 Портнов сообщает о необходимости принятия ВС АРК постановления, которое подготовил бывший заместитель главы АП с целью отражения позиции Крыма о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС“, - говорится в постановлении.

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Напомним, ранее Андрей Портнов заявил, что у Петра Порошенко требовали прослушивать иностранных дипломатов.

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