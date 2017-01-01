РФ частично компенсировала Украине загрязнение нефтепровода Дружба

Укртранснафта получила от России 2,3 миллиона евро в качестве компенсации за загрязнение украинского участка Дружбы.

Россия выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 миллионов евро за загрязнение украинского участка нефтепровода Дружба нефтью с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты в среду, 31 июля.

Укртранснафта получила от российской Транснефти часть компенсации в размере более 2,3 миллионов евро. Данная сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле текущего года.

"Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО Транснефть мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля Белнефтехим сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Позже стало известно, что Беларусь временно ограничила поставки нефтепродуктов на экспорт в Польшу, Украину и страны Балтии.

Лишь 2 мая в Беларусь начала поступать чистая российская нефть по нефтепроводу Дружба.

В России задержали и арестовали четырех человек по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе Дружба.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet