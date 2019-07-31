Богдан и Вавриш готовы воспользоваться "схемой Януковича", чтобы назначить своего смотрящего главой КГГА, – СМИ

Глава Офиса президента Андрей Богдан и, скандальный застройщик Андрей Вавриш готовы воспользоваться "схемой Януковича", чтобы назначить своего "смотрящего" главой Киевской городской государственной администрации. Об этом говорится в статье на сайте издания "Деловая столица", сообщает телеканал 112.

"После победы на выборах в 2010 году Виктор Янукович, который стремился установить жесткий авторитарный режим по всей стране, решил вернуть себе тотальный контроль над столицей. Понимая, что представитель его Партии регионов никогда не выиграет тут выборы, он решил назначить руководить Киевом своего ставленника Александра Попова. Естественно, он делал это, что называется, "по беспределу", внеся очень спорные изменения в закон о столице. И хотя эти изменения никак не могли отменить решение КС, он все же, в нарушение закона, снова разделил должности мэра Киева и главы КГГА", – говорится в материале.

Там указывается, что киевляне не приняли Попова, и он никогда не имел в столице поддержку больше 3%. Сейчас же новый глава президентской администрации (теперь называемой Офисом президента) Андрей Богдан начал активно лоббировать назначение главы КГГА сверху, не спрашивая мнения киевлян – по старой схеме Януковича.

"Эти намерения вполне ожидаемо вызвали бурю возмущения среди киевлян, которые были, мягко говоря, удивлены попыткой новой администрации воспользоваться старой схемой. Ведь эта схема нарушает Конституцию и дискриминирует киевлян, лишая их возможности управлять своим городом – в отличие от полтавчан, львовян и жителей других городов. Данное решение, если оно все-таки будет принято, будет означать откат демократии в Украине ко временам Януковича, Пшонки и прочих одиозных деятелей "семьи". Такая перспектива очень контрастирует с декларациями новой команды об обновлении власти, демократии, прозрачности, и заставляет задуматься о том, что новая администрация стремится к авторитаризму и тотальному контролю над жителями столицы", – сказано в статье.

Также в ней отмечается, что нынешний избранный киевлянами городской голова столицы Виталий Кличко назвал навязывание киевлянам главы КГГА сверху – незаконным.

"Кроме того, Кличко рассказал, что Офис президента незаконно навязывает ему самому "смотрящих" – гендиректора "1+1" Александра Ткаченко и скандального застройщика, ранее уволенного из киевской администрации за коррупцию Андрея Вавриша. На этом фоне очень странно выглядела фактически "ответная" пресс-конференция Андрея Богдана, где он пытался оправдать скандальные попытки назначения главы КГГА "сверху" тем, что якобы Виталий Кличко не контролирует Киевсовет. И это несмотря на то, что Киевсовет на протяжении пяти лет исправно голосовал за все инициативы мэра", – резюмируется в материале.