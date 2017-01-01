КПВВ Гнутово закрыли из-за взрывов боеприпасов

В непосредственной близости от КПВВ загорелась сухая трава, после чего началась детонация боеприпасов.

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В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) Гнутово временно ввели “красный“ режим и прекратили работу в связи с начавшимся пожаром. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Решением командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда “Гнутово“ с 14.00 введен режим “КРАСНЫЙ“. Контрольно-пропускные операции временно прекращены. В настоящее время в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава“, - говорится в сообщении. Читай также: Волкер осмотрел КПВВ на Донбассе “От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения. Пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ “Гнутово“ будет восстановлен после стабилизации ситуации“, - отметил штаб.

Напомним, в течение последних суток на Донбассе противник снова нарушил “хлебное перемирие“.

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