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Украинцы женятся в пять раз чаще, чем разводятся

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С января текущего года в Украине было зарегистрировано браков в пять раз больше, чем разводов.
В Украине разводиться стали реже, чем жениться
В Украине разводиться стали реже, чем жениться
Getty Images

С начала 2019 года украинцы зарегистрировали более 91 тысячи браков и более 18 тысяч разорвали. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, сообщает издание 112.

"В целом в первом полугодии 2019 года в Украине было зарегистрировано: браков – 91 тыс. 698, расторгнуты – 18 тыс. 329", - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что с начала года и по состоянию на 1 июля в учреждениях исполнения наказаний украинцы заключили 129 браков.

Ранее сообщалось, что 64 тысячи молодоженов воспользовались услугой Брак за сутки за три года ее существования.

Также Министерство юстиции ввело для украинских семейных пар возможность провести юбилейную церемонию бракосочетания.

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Теги: свадьба, статистика, развод, брак, Минюст Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    31.07.2019, 18:51
Оценка:  0
Колишній-східняк
- Я не разговариваю с женой со дня свадьбы.
- Что, так сильно поссорились?
- Нет, я просто не хочу её прерывать...
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