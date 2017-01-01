Филарет подал в суд из-за ликвидации УПЦ КП

Минюст и Минкульт не имели права снимать УПЦ КП с государственной регистрации, утверждает патриарх Филарет.

Предстоятель УПЦ КП Филарет подал иск в суд из-за ликвидации Киевского патриархата. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина в среду, 31 июля.

По его словам, иск подан к Министерству культуры, которое сняло с регистрации Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

"Мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию УПЦ КП. Суда пока не было, но иск мы подали. Я хочу подчеркнуть, что без согласия руководителя Киевской патриархии Министерство юстиции и Министерство культуры не имеют права снимать с регистрации", – сказал Филарет.

Он отметил, что 27 июля глава ПЦУ митрополит Епифаний провел Священный Синод, на котором было принято решение о создании комиссии для ликвидации не только Киевской патриархии, но и о передаче всего имущества Киевской метрополии.

"Без нашего ведома и нашего разрешения. Что нас особенно беспокоит, Министерство юстиции и Министерство культуры также приняли решение о снятии с регистрации Киевской патриархии. Этого права они не имеют, ведь я не обращался к ним по поводу ликвидации Киевской патриархии. А без обращения патриарха или руководителя той или иной епархии министерства не имеют права ни регистрировать, ни снимать с регистрации", – заявил Филарет.

Ранее в среду стало известно, что Филарет обратился к Минюсту и президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права церкви и продлить регистрацию УПЦ КП.

В свою очередь Министерство культуры подтвердило ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщалось, Филарет отказался признавать томос об автокефалии и протекторат Вселенского патриархата. По его словам, если он раньше знал, что с томосом украинская церковь перейдет из одной зависимости в другую, то никогда бы его не поддержал.

В ПЦУ, в свою очередь, списывают поведение Филарета на преклонные годы.

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