Мужчину во время ремонта убило диском от болгарки

Харьковчанин не соблюдал правил безопасности. Диск от болгарки отлетел от прибора и попал мужчине в голову.

Диск от болгарки отлетел и угодил мужчине в голову atn.ua

В результате несчастного случая в Харькове погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области в среду, 31 июля.

Трагедия произошла на улице Шишковской в Киевском районе города. Во время проведения ремонта, работая с болгаркой, мужчина не придерживался мер личной безопасности, в результате чего от электропилы отлетел диск и повредил ему голову.

Мужчина получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью и скончался. Тело погибшего направлено в морг.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

Напомним, что ранее в Кременчуге электрика убило током на заводе.

Также сообщалось, что в Харьковской области поезд сбил ребенка.

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