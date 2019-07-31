Массовая драка в Днепре: мужчины использовали биту и молоток

Компания сломала лавочку в местном заведении и отказалась возмещать ущерб. На место приехала "охрана", вооруженная битой и молотком.

На улице Маршала Малиновского в Днепре между двумя группами людей завязалась драка. Мужчины сцепились на тротуаре возле дома № 60 и разошлись только тогда, когда несколько участников конфликта упали на землю и не могли встать. Об этом сообщает портал Информатор в среду, 31 июля.

По предварительной информации, компания людей, отдыхавших в беседке на пляже возле ресторана Берег, сломала там лавочку. По одной из версий, хозяин места попросил их заплатить штраф за повреждения, но денег так и не дождался, из-за чего вызвал на место охрану. По другой - вторая сторона конфликта приехала "со стороны" и к заведению отношения не имеет.

Когда компания отдыхающих перешла дорогу, на них налетели несколько человек. Со слов очевидцев, последние били мужчин битой и деревянным молотком, после чего раздался выстрел. Один из компании экс-отдыхающих упал на землю и практически не двигался, в то время как его товарищи пытались убежать от нападавших. Когда потасовка закончилась, мужчины сели в автомобиль и скрылись из виду. Люди же бросились оказывать помощь пострадавшим. Двух мужчин забрала скорая помощь, при этом, у одного из них, по неофициальной информации, было несколько огнестрельных ранений. Для того чтобы разобраться в ситуации и наказать виновных, на место вызвали наряд полиции.

Напомним, что ранее в Киеве две пьяные компании устроили поножовщину.

Также сообщалось, что под Киевом полиция применила газ против пьяных девушек-подростков.

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