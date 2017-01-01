САП обжаловала оправдательный приговор мэру Одессы

В САП требуют отменить оправдательный приговор и назначить наказание, указанное прокурорами в судебных прениях.

Прокуроры просили для Геннадия Труханова 12 лет тюрьмы Геннадий Труханов / Facebook

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляцию на приговор городскому голове Одессы Геннадию Труханову и других фигурантов по делу о финансовых махинациях при покупке зданий завода Краян. Об этом сообщила пресс-служба САП в среду, 31 июля.

"Только анализом содержания самого приговора установлено достаточно оснований для его отмены (неполнота судебного разбирательства, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, существенное нарушение требований уголовного процессуального закона)", – говорится в сообщении.

В САП требуют отменить оправдательный приговор и "вынести новый, согласно которому признать виновными лиц, оправданных судом первой инстанции, и назначить наказание, указанное прокурорами в судебных прениях (7-12 лет тюрьмы – ред.)".

Также в САП обратили внимание на то, что Малиновский райсуд Одессы в приговоре не принял решение о производстве в отношении ООО Девелопмент Элит.

"Это, конечно, не удивительно, поскольку после судебных прений в совещательной комнате судьи находились меньше, чем зачитывали приговор, сумев за три рабочих дня оценить около сотни томов доказательств и написать более 370 страниц приговора", – отметили в САП.

Также в антикоррупционной прокуратуре добавили, что в суде вообще не обратили внимания на показания некоторых свидетелей.

Напомним, 9 июля Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор Геннадию Труханову и другим чиновникам Одесского горсовета по делу о финансовых махинациях при покупке зданий завода Краян.

Мэра Одессе подозревали в злоупотреблении служебным положением в деле о покупке зданий завода Краян за 185 млн гривен.

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