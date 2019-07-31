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На Луганщине тысячи человек остались без воды из-за обстрелов сепаратистов

Комментариев: 1
Обстрелы со стороны сепаратистов повредили водопровод - 3 312 жителей Луганской области остались без водоснабжения.
Сепаратисты повредили водопровод на Луганщине
Сепаратисты повредили водопровод на Луганщине
lg.npu.gov.ua

В Луганской области сепаратисты во время обстрелов повредили водопровод. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области в среду, 31 июля.

"Сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно вследствии обстрела был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3 тыс. 312 абонентов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, при выезде на место происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. По завершении осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения.

Напомним, что ранее на Донбассе из-за непогоды без водоснабжения остались 11 тысяч человек.

Также сообщалось, что часть Донецкой области осталась без воды и света.

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Теги: вода, водоснабжение, обстрел, Луганская область, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    31.07.2019, 22:14
Оценка:  0
Letohradek
Так это ж Порошенко наживается на войне Кстати, тот, который сейчас преЗЭдент, не пробовал прекратить стрелять?
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