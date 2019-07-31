Префектуры в Украине: озвучены детали реформы

У Зеленского раскрыли подробности грядущей административно-территориальной реформы - районные и обладминистрации заменят префектурами.

Административно-территориальная реформа Украины будет рассмотрена Верховной Радой IX созыва уже в сентябре. Она предусматривает замену районных и областных государственных администраций префектурами. Об этом в эфире ObozTV сообщил кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа Виталий Безгин в среду, 31 июля.

"Институт префектов - это представительство центральной власти, которое задает стратегический вектор и обладает функцией надзора. Эти префекты будут на районном уровне. Районы будут укрупнены, если их сейчас больше 400, то будет около 100", - отметил Безгин.

Безгин подчеркнул, что областное разделение сохранится. При этом префект центрального района станет "главным префектом" в области.

"Допустим, в области 4-5-6 районов. В каждом из них префект. Но будет еще главный префект, который по совместительству будет префектом центрального района. Например, если это Житомирская область, то есть один район, в центре которого находится Житомир. Именно это человек будет главным префектом", - пояснил политик.

Он подтвердил, что законопроект предполагает ликвидацию РГА и ОГА:

"У нас с одной стороны есть РГА, а с другой - исполнительный комитет при объединенной территориальной громаде. И становится непонятно: если исполнительный комитет реально занимается непосредственным управлением, то зачем нужна РГА? Они будут ликвидированы", - сказал Безгин.

Насчет ликвидации или сохранения областных советов, по его словам, сейчас идет дискуссия.

"Нет однозначного решения, мнения разные. Есть вероятность того, что областные советы останутся. Но, конечно, будет перераспределение полномочий", - заверил кандидат в нардепы.

Также Безгин сообщил, что первые выборы на уровне ОТГ в соответствии с новым административно-территориальным устройством "было бы желательно провести уже до конца 2020 года".

"Потому что люди выбирают своих представителей, которые создают советы, которые потом формируют исполнительный комитет. А префект просто выполняет функцию контроля, чтобы все развивалось в рамках региональной государственной стратегии", - констатировал он.

Напомним, что ранее у Зеленского заявили о желании создать префектуры.

Также в расках соцопроса, украинцы назвали реформы, которые хотят увидеть в первую очередь.

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