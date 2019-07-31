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Нападение на кандидатов в нардепы квалифицировали как хулиганство - полиция

Комментариев: 2
Члены праворадикальной организации Традиция и порядок вломились на пресс-конференцию кандидатов в депутаты и забросали их яйцами.
Действия праворадикалов квалифицировали как хулиганство
Действия праворадикалов квалифицировали как хулиганство
Сергей Сай-Боднар / Facebook

Действия представителей праворадикальной организации Традиция и порядок на пресс-конференции кандидатов в народные депутаты самовыдвиженца Андрея Аксенова и кандидата от Европейской солидарности Сергея Кошукова следователи столичной полиции квалифицировали как хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева в среду, 31 июля.

За совершение правонарушения по статье о хулиганстве предусмотрено до четырех лет лишения свободы. Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев инцидента.

"Двух правонарушителей доставили в управление полиции, где они предоставили объяснение. Также сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

Напомним, что 30 июля во время пресс-конференции Аксенова и Кошукова молодые люди вломились в аудиторию и с криками "позор!" и "прочь сепаратиста Аксенова!" начали забрасывать кандидатов яйцами.

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Теги: полиция, хулиганство, кандидаты, нападение, нардеп, радикалы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    31.07.2019, 23:44
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А Андрей Аксёнов, не родственник Крымского гоблина Аксёнова? Если родственник, то таких бить битами надо.
ШтормЗайцев    31.07.2019, 23:41
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Привыкайте к традиции и порядкам дяди бени.
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